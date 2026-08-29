William Cortés, experto en running: “Las calcetas para el maratón deben ser sintéticas, nunca de algodón”

El Maratón de la Ciudad de México será este domingo 30 de agosto y cerca de 30 mil corredores recorrerán los 42 kilómetros y 195 metros que separan la línea de salida de la meta y uno de los elementos más importantes, pero que muchos pasan desapercibido es el uso de calcetas adecuadas para este reto y que debes de considerar.

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Este es el tipo de calcetas que debes usar si quieres correr el Maratón CDMX 2026

Las calcetas son uno de los accesorios más importantes para un corredor, pero que más suelen pasar desapercibidos; sin embargo, William Cortes, entrenador experto en running, señala que es fundamental atender todos los detalles y evitar que esta prenda sea de algodón debido a la fricción y al sudor.

"Las calcetas no deben ser de algodón ya que al realizar actividad física durante un largo periodo de tiempo van a sudar y se van a hacer pesadas y si queremos acabar el maratón se recomiendan que sean sintéticas, sin costuras para evitar la fricción y con elasticidad para evitar que se vayan recorriendo. Deben tener varias zonas de compresión y reforzamiento en el tendón de Aquiles y parte alta del tobillo. Vienen con diseño especial y en un solo par y cada calceta tiene el tipo de pie (derecho, izquierdo)", señaló Cortes en entrevista para Azteca Deportes.

En cuanto al calzado, este debe adaptarse a tu presupuesto y de preferencia utilizar uno que sea ligero, además de evitar estrenar el día de la competencia, ya que un zapato nuevo puede provocar ampollas por no estar familiarizado con el mismo.

"El calzado juega un rol importante, un calzado no adecuado puede ocasionar ampollas, rozaduras, hasta lesiones en articulaciones. Dependerá de nuestro presupuesto, grado de entrenamiento", dijo el entrenador.

"En el calzado, en lo general un calzado ligero, una suela con buena suspensión para que las articulaciones no sufran porque estaremos expuestos al alto impacto, que quede a la medida, ni muy ajustado ni muy suelto, transpirable. La marca que más te guste", agregó.

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