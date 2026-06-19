La entrevista que demostraría que Joao Neves no quiere a Cristiano Ronaldo
Las polémicas en Portugal crecen en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™
Las polémicas en Portugal crecen tras el empate 1-1 contra República Democrática del Congo. Pues parece que las cosas entre el capitán Cristiano Ronaldo y algunas estrellas del combinado luso. Joao Neves fue el protagonista de la queja contra el ex jugador del Real Madrid. Ahora se viralizó una vieja entrevista que demostraría que no quiere a CR7.
Joao Neves es un jugador mucho más valioso en el mercado de fichajes que CR7 y viene de ser bicampeón de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain. En tanto, Cristiano está en el Al-Nassr y, según él, ya es un jugador más a sus 41 años.
¿Qué dijo Joao Neves que demuestra que no quiere a Cristiano Ronaldo?
El jugador de 21 años jugó a un juego donde debía elegir al mejor jugador de cada liga y de su selección. Y estas fueron sus decisiones:
- En la Premier League: Bruno Fernandes.
- En la La Liga: Pedri.
- En la Ligue 1: Ousmane Dembélé.
- En la Serie A: Rafael Leao.
- En la Bundesliga: Joshua Kimmich.
- En la Liga Portugal: Antonio Silva.
- En la Liga Turquía: Rafa Silva.
- En la Liga Saudí: João Félix.
- En la MLS: Lionel Messi.
- En la Selección de Portugal: João Neves.
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Es decir, CR7 no fue elegido por Joao Neves en ninguna de las dos categorías en las que podría haber entrado. Además, tras viralizarse un comentario fake de la novia del jugador del PSG, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano, respondió: “Woow, viene fuerte esta generación”.
El calendario de la Selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Portugal 1-1 República Democrática del Congo – Estadio Houston (Houston, EE. UU.) – 11:00 horas — Grupo K
- Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston (Houston, EE. UU.) – 11:00 horas — Grupo K
- Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Estadio Miami (Miami, EE. UU.) – 17:30 horas — Grupo K
June 19, 2026
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