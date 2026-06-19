Compañeros de Cristiano Ronaldo afirman que ya no es la figura de Portugal: “Es solo otro jugador aquí"

El empate de Portugal ante República Democrática del Congo generó un clima hostil en el vestidor luso. Había mucha expectativa en el debut de los portugueses en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero la igualdad 1-1 provocó más dudas que certezas y Cristiano Ronaldo fue uno de los principales apuntados. El futbolista del Al Nassr tuvo un partido discreto y recientes declaraciones de sus propios compañeros encendieron las redes.

João Neves, quien fue el autor del único tanto de Portugal en su debut mundialista, encendió la polémica en conferencia de prensa al haber lanzado una frase sobre el propio Cristiano Ronaldo que muchos interpretaron como un ataque directo hacia el capitán. Según el mediocampista, el ‘Bicho’ ya no es la figura estelar que supo ser en su momento y hoy lo consideran como “un jugador más” dentro de la selección lusa.

Cristiano Ronaldo no puede llevar a su equipo al triunfo Portugal vs RD Congo.|Jonathan Duenas/MEXSPORT

Las declaraciones de João Neves sobre Cristiano Ronaldo

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", fue lo que expresó el futbolista del PSG. Tenga razón o no, sus declaraciones enfurecieron a los fanáticos más acérrimos de ‘CR7’ y recibió una ola de críticas en sus redes sociales de forma inmediata.

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Estas declaraciones de Neves llegan en un momento sensible para la Selección de Portugal y también para Cristiano Ronaldo. El histórico delantero con pasado en Real Madrid tuvo una pobre actuación ante RD Congo, donde incluso se instaló la posibilidad de que abandone el once inicial para el próximo partido. Estas palabras no hacen más que encender aún más la llama sobre la posibilidad de que sus compañeros ya dejaron de confiar en su talento.

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Roberto Martínez respaldó a Crisitano ante las críticas

A diferencia de Neves, el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, mostró su respaldo total hacia el capitán de su equipo. Luego del empate ante los africanos, la prensa le consultó sobre por qué no había reemplazado a ‘CR7’ en el segundo tiempo y fue contundente con su respuesta: "No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles”.

Lo cierto es que Cristiano no atraviesa su mejor momento en el conjunto portugués. Teniendo en cuenta Eurocopas y Mundiales, el ‘Bicho’ encadena diez partidos consecutivos sin poder marcar. El astro portugués buscará terminar con esta racha negativa cuando este próximo martes 23 de junio enfrenten a Uzbekistán en la segunda jornada de la Fase de Grupos.