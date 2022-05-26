Entrevista Jackie Nava | La Princesa Azteca aún tiene grandes metas

La boxeadora mexicana Jackie Nava se presenta este sábado en Tijuana, para la que será su pelea 48 como profesional y en la que se medirá ante Jasseth Noriega, en un pleito en el que toma precauciones pues sabe que no hay rivales sencillos.

En el marco de este duelo, además estará cumpliendo 21 años como pugilista profesional, y apunta a seguir en el deporte de los puños, pues física y deportivamente aún tiene la capacidad para encarar desafíos.

Jackie Nava, con más de 4 lustros en el boxeo de pago, logró ser la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo y por ende ser una punta de lanza para las pugilistas aztecas. Aunque ha tenido una gran trayectoria buscará retos y logros, como estar en la cartelera de un gran evento en un escenario pletórico como un MGM o una Arena T-Mobile.

En ese deseo, además no deja la idea de medirse ante Amanda Serrano, en una pelea que cree, tendría mucho atractivo y que sería ideal para este innegable ocaso de su carrera.

Jackie Nava vs Jasseth Noriega

La boxeadora mexicana Jackie Nava enfrenta a Jasseth Noriega en Tijuana en la Arena de los Zonkeys. El duelo es este 28 de mayo y lo podrás ver en vivo desde las 11:00 PM por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, con el análisis y comentarios del Box Azteca Team.