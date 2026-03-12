El equipo de la Liga BBVA MX que se enfrentará a los más grandes y sus jugadores no tienen miedo

Mientras que Cruz Azul es el equipo con más partidos invicto en lo que va del 2026, hay otro conjunto de la Liga BBVA MX que en las próximas fechas se enfrentará a los tres equipos más grandes de México y que será, sin dudas, una prueba de fuego para sus jugadores y su cuerpo técnico. Aseguran que no tienen miedo.

Así como un entrenador argentino se sinceró y dijo que la Liga MX es mejor que la Liga Profesional de Argentina, posiblemente pudo haber sido por los grandes partidos que se dan en el futbol mexicano. De hecho en el corto plazo habrá varios clásicos y encuentros entre equipos grandes de México. Pumas UNAM deberá jugar ante 3 conjuntos muy grandes en el Clausura 2026.

El calendario de Pumas en la Liga BBVA MX pone el semestre en juego

Pumas UNAM está en una muy buena posición en zona de Liguilla del Clausura 2026 pero tiene posiblemente los tres partidos más difíciles del semestre en los próximos 20 días. Pues recibe a Cruz Azul, es anfitrión ante Club América y visita Chivas de Guadalajara entre el 14 de marzo y el 5 de abril. Un calendario muy difícil para los universitarios.

Pumas UNAM vs. Cruz Azul: sábado 14 de marzo a las 21:00 (hora de la CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario

Pumas UNAM vs. Club América: sábado 21 de marzo a las 21:00 (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario

Chivas de Guadalajara vs. Pumas UNAM: domingo 5 de abril a las 20:07 en el Estadio AKRON

Pumas UNAM mejoró pero serán claves estos partidos

El Club Universidad Nacional mejoró notablemente en el Clausura 2026 a pesar de que fue eliminado de la Concacaf Champions Cup. Pues apenas perdió uno de los últimos 10 partidos en la Liga BBVA MX (frente a Toluca) y se ubica en la quinta posición en la tabla de este torneo. Sin dudas estos tres partidos serán clave para saber dónde está parado el equipo de Efraín Juárez.

Si bien se dice que los jugadores y el cuerpo técnico no tienen miedo de los partidos difíciles que tendrán en la Liga BBVA MX, lo cierto es que se enfrentarán a los tres equipos con más historia en México. Considerado como el Cuarto Grande, el conjunto universitario querrá hacer valer su apodo.