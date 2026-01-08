Equipo de la Liga BBVA MX está interesado en Héctor Herrera y este sería su lugar en el Clausura 2026

Este viernes ya comienza el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y Héctor Herrera aún debe definir su futuro. Tras finalizar su vínculo con Toluca a fines del año pasado, el histórico mediocampista de 35 años todavía no firmó contrato con ningún otro equipo y varios rumores giran en torno a su figura.

Pese a que existe un interés por parte de algunos clubes de la MLS, los reportes más recientes apuntan a que el Zorro podría regresar en este mismo mercado a Pachuca, club que lo formó en su etapa como juvenil. No obstante, existe una problemática que de momento no permite avanzar las negociaciones.

¿Puede llegar Herrera a Pachuca?

Si bien no tuvo un rol protagónico de la mano de Antonio Mohamed en Toluca y apenas disputó el 21% de los minutos posibles en la Fase Regular del Apertura, según datos de Transfermarkt, Herrera se consagró bicampeón del futbol mexicano con los Diablos Rojos. Esto demuestra su increíble vigencia más allá de la edad.

Justamente en esto radica el principal problema para fichar por Pachuca. El futbolista con pasado en la Selección Nacional tiene un salario bastante elevado y, en principio, no sería asumible por los Tuzos, más allá del interés concreto de Esteban Solari por él.

Los números del Zorro Herrera en Pachuca

Héctor Herrera se formó en las Fuerzas Básicas de Pachuca desde 2007. Con algunos préstamos de por medio, permaneció en la institución hasta su salto a Europa en 2013, cuando se incorporó al Porto. Más de una década después, su regreso es una posibilidad.

Con los Tuzos, el Zorro jugó 55 partidos entre todas las competiciones, convirtió dos goles y dio un par de asistencias. En total, sumó más de 4,000 minutos y fue vendido por 6 millones de euros.