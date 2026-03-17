Flamante refuerzo de la Liga BBVA MX marcó un gol en el primer balón que tocó: hizo un doblete

Con el mercado de fichajes ya cerrado, Querétaro sorprendió a propios y a extraños y cerró la incorporación de Rodrigo Auzmendi, delantero argentino de 25 años que llegará procedente de Banfield. Sin embargo, debido a la imposibilidad de registrar al jugador en la Liga BBVA MX, los Gallos Blancos tomaron la decisión de cederlo a San Lorenzo de Argentina, equipo donde ya está dando de qué hablar.

Auzmendi ingresó en el minuto 63 del partido entre San Lorenzo y Defensa y Justicia correspondiente a la Jornada 11 de la Liga Profesional. Su impacto fue inmediato, ya que en el 65 recibió un centro desde la izquierda y conectó con su cabeza para marcar el descuento 1-3 parcial. De esta manera, el nuevo goleador de Querétaro debutó con gol en su primer juego, pero su buena racha no terminó allí.

Auzmendi marcó doblete en su debut con San Lorenzo|Crédito: San Lorenzo

En los minutos finales del encuentro, Rodrigo Auzmendi volvió a ser protagonista en una jugada muy parecida a su primer anotación. Alexis Cuello recibió por banda derecha y, tras soltar un nuevo centro al área, el futbolista de San Lorenzo saltó y volvió a rematar de cabeza para vencer al portero rival. A pesar de su gran estreno en Argentina, su equipo no lo ayudó y el juego finalizó en una contundente goleada 2-5 para los visitantes.

Gol de Rodrigo Auzmendi en la PRIMERA PELOTA QUE TOCÓ como futbolista de San Lorenzo.



Llevaba ¡DOS MINUTOS! en su debut. 🤯🇦🇷pic.twitter.com/qBWTuM2hym — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 16, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



A pesar de la derrota, Querétaro puede estar tranquilo, ya que sabe que tiene un goleador de garantías en Argentina. Cabe destacar que su préstamo con San Lorenzo vencerá el 31 de diciembre del año corriente, por lo que Auzmendi estará disponible para jugar el Clausura 2027 con los Gallos Blancos el año próximo.

OTRA VEZ APARECIÓ AUZMENDI PARA EL SEGUNDO DE SAN LORENZO ANTE DEFENSA #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite pic.twitter.com/jcpgj7PyZ4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 16, 2026

Cómo fue la operación del fichaje de Rodrigo Auzmendi por Querétaro

Con el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX ya cerrado, Querétaro negoció el fichaje de Rodrigo Auzmendi con Banfield. Según pudo informar el club argentino en su web oficial, el delantero formó parte de un acuerdo para cancelar una deuda que los argentinos mantenían con los Gallos Blancos correspondientes al traspaso de Martín Río.

Resulta que en enero de 2025, Banfield fichó a préstamo a Río proveniente del Querétaro en una operación que tuvo un costo de 100,000 dólares. Finalizada la cesión, los argentinos negociaron la compra total de la ficha de Martín con Querétaro a cambio de 950,000 dólares. Dicho monto iba a ser reintegrado mediante un plan de pagos a lo largo de 2026 por parte de Banfield, pero Auzmendi ingresó en la negociación para anular la deuda mencionada.

Al estar cerrado el libro de pases, Querétaro no tuvo más remedio que ceder al futbolista a otro equipo, siendo San Lorenzo el destino elegido. Ya en enero de 2027, Auzmendi se sumará al plantel de los Gallos.