La IA predice quién será el equipo decepción del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Un nuevo año comenzó y ya falta muy poco para que la emoción de la Liga BBVA MX regrese con el Clausura 2026. Todos los clubes parten con altas expectativas y el objetivo de meterse en la Liguilla, aunque muchas cosas pueden pasar hasta entonces. Justamente esto advirtió la inteligencia artificial, tras elegir al que sería el equipo decepción del torneo.

Si bien es importante aclarar que ninguna IA tiene la capacidad de predecir el futuro, son capaces de desarrollar un completo análisis de la actualidad de los equipos mexicanos y sacar conclusiones sobre los resultados que podrían obtener próximamente. Para esta tarea, ChatGPT se encargó de hacer una evaluación detallada y dio su candidato a convertirse en decepción.

|Instagram @cruzazul

"Considero que el equipo decepción del Clausura 2026 podría ser Cruz Azul", comentó la inteligencia artificial de Open AI. "Parte con grandes expectativas para este torneo, pero esa exigencia contrasta con lo que ha mostrado en los últimos meses", indicó, en referencia a las eliminaciones consecutivas en el Apertura 2025 y la Copa Intercontinental.

Por qué Cruz Azul podría ser el equipo decepción del Clausura 2026, según la IA

ChatGPT dio distintos motivos por los que La Máquina podría no cumplir con las expectativas de su afición en el Clausura 2026. Basándose en estadísticas de diversos medios, la IA explicó: "Cruz Azul alternó buenos tramos con caídas inesperadas, perdiendo puntos clave que terminan condicionando su posición final".

Tomando en cuenta un análisis sobre los resultados ante otros grandes, la IA afirmó que Cruz Azul "tuvo un buen desempeño ante clubes importantes, pero sufrió innecesariamente frente a equipos de media tabla". Esto podría ser un factor determinante que le costaría caro en su posición en la Fase Regular.

"Es altamente probable que el equipo cementero clasifique a la Liguilla, pero no le veo demasiadas chances de ser campeón o de llegar a la final. Esto sería decepcionante para la mayoría de sus aficionados", concluyó la inteligencia artificial de manera contundente.