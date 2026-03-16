Equipo de la Liga BBVA MX tiene al “Haaland mexicano” y no para de marcar goles

México tiene grandes estrellas, pero está claro que no llega a los mejores futbolistas del mundo que juegan en Europa. No obstante, ahora apareció un equipo de la Liga BBVA MX que tiene un delantero al que se le compara con Erling Haaland, el futbolista que brilla gracias a una persona que también hizo destacar a Santi Gimenez y Obed Vargas.

Mientras que se ha hablado de que Haaland podría ser el as bajo la manga del Real Madrid para la próxima temporada, el “Haaland de la Liga MX” podría llegar a jugar en el primer equipo de Santos Laguna en el corto plazo. Pues Magnus Francisco López Gustavsen no para de marcar goles en el equipo Sub-21 del Santos Laguna.

Magnus López es nuevo jugador de Santos Laguna: es delantero y de nacionalidad noruega.|@futboltotal_mx

El Haaland de la Liga BBVA MX juega en Santos Laguna

De acuerdo al sitio NextMex, especializado en descubrir nuevas promesas del futbol mexicano, Magnus López es el delantero del Santos Laguna al que llaman “Haaland Mexicano”. En parte ese apodo proviene del parecido futbolístico con el delantero del Manchester City, pero sobre todo por su nacionalidad, ya que también es noruego.

TE PUEDE INTERESAR:



Según Transfermarkt, Magnus López nació en Oslo, Noruega, y es tanto noruego como mexicano, pues cuenta con las dos nacionalidades. Aún puede representar a las selecciones de ambos países, por lo que no se sabe si finalmente será el “Haaland mexicano” o simplemente un delantero más de Noruega.

Estadísticas de primer nivel para el “Haaland mexicano”

Representando a Santos Laguna, López marcó un doblete contra Chivas de Guadalajara, alcanzando los 3 goles en sus últimos 4 encuentros con los “Guerreros”. De esta manera, no se descarta que en el mediano plazo el entrenador del primer equipo, Omar Tapia Jaramillo, piense seriamente en convocar al “Haaland mexicano”.

Cabe destacar que Magnus López se formó en el futbol noruego, jugando para Lyn FK II y Nordstrand IF, hasta que en enero de este 2026 arribó a Santos Laguna por una cifra desconocida. Ahora, con su buen nivel, no se descarta que los aficionados lo puedan ver jugar en el Clausura 2026 con el primer equipo.