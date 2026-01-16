El as bajo la manga que tendría el Real Madrid para frenar su crisis y comenzar a ganar

Mientras se habla de que hubo 7 jugadores que pidieron la salida de Xabi Alonso , el Real Madrid tiene un as bajo la manga para frenar su crisis y comenzar a ganar de nuevo, según distintos reportes internacionales. Resulta que el ‘Merengue’ hará todo lo posible para conseguir el fichaje de un delantero top mundial, un crack de época, un jugador impresionante.

Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Jude Bellingham y todos los nombres de la plantilla del conjunto de la capital española hacen pensar que tienen un verdadero equipo galáctico, como en sus mejores épocas. Sin embargo, los resultados no acompañan y el Real Madrid incluso perdió contra el Albacete –club con un mexicano en la plantilla– y no levanta cabeza.

La solución que buscaría Florentino Pérez para el Real Madrid

Distintos especialistas en mercado de fichajes sostienen que el Real Madrid hará todo lo posible para intentar conseguir el fichaje de Erling Haaland para la próxima temporada, justo después de que se termine la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Es evidente que el presidente Florentino Pérez quiere revertir el mal momento.

¿Cuánto vale Erling Haaland, el jugador que busca el Real Madrid para volver a ganar?

El delantero nacido en Noruega tiene 25 años y su valor de mercado actual es de 200 millones de euros, según Transfermarkt, sitio especializado en las finanzas deportivas. De todas maneras, hay que ver si el Manchester City deja salir a su estrella por ese dinero o si exigen que el ‘Merengue’ pague un precio todavía más alto.

Haaland lleva tres años y medio en la Premier League, luego de llegar por 60 millones de euros desde el Borussia Dortmund de Alemania. Es titular indiscutido en el Manchester City y también en la selección de Noruega. El Real Madrid lo quiere en su plantilla como su as bajo la manga. No parece fácil.

Los números de Erling Haaland en el Manchester City

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Erling Haaland en el Manchester City han sido los siguientes: