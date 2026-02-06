Mientras Obed Vargas es uno de los 6 mexicanos que pasaron por el Atlético Madrid , que él hoy esté allí depende en gran parte de una persona que también fue responsable del éxito de Santi Gimenez y de Erling Haaland, nada más y nada menos. Se trata de una mujer que trabajó con un histórico representante y hoy tomó su lugar para potenciar el talento joven de México.

Aunque ahora Santi Gimenez cumplió un año en el Milan y tiene futuro incierto , su carrera hasta el momento es un éxito y mucho de eso se le debe a Rafaela Pimenta, una abogada brasileña que se ha convertido en la mujer más influyente del deporte mundial tras heredar el imperio de representación del legendario Mino Raiola.

La arquitecta detrás del fenómeno de los mexicanos en el mundo

El éxito comercial y deportivo de Erling Haaland tiene una estratega detrás. Pimenta, especialista en derecho internacional nacida en Brasil en 1973, fue buscada específicamente por el delantero noruego y su padre, Alfie Haaland. Hoy, no solo gestiona la carrera de monstruos como el europeo, sino que es la pieza clave detrás de la proyección de los mexicanos.

Los Haaland eligieron la atención personalizada y la astucia legal de Pimenta. Proveniente de Noruega, un país donde las mujeres en posiciones de poder son habituales, el goleador confió en la capacidad de negociación de la brasileña, quien ha sabido mantener un perfil discreto. Ella misma contó que le encanta trabajar con ellos por su cultura que no es machista.

La conexión mexicana: Santi Giménez, Obed Vargas y las nuevas joyas

El “efecto Pimenta” ha aterrizado con fuerza en la Selección Nacional de México. La agente ha tomado un papel activo en la gestión de Santiago Giménez, guiando sus pasos en la élite europea. De hecho, hasta se le vio en la final de la Copa Oro 2025, celebrando y fotografiándose con los jugadores y sus medallas, consolidando su compromiso con el talento azteca.

Además de Giménez, Pimenta ha puesto sus ojos en el futuro. Ha fichado a Gilberto Mora, el chico de 17 años y joya del futbol mexicano, quien eligió a la sucesora de Raiola y se cree que en poco tiempo ya estará en Europa, tal como su compatriota Obed Vargas, que pasó de Seattle Sounders al Atlético Madrid.

Rafaela Pimienta: Un liderazgo reconocido por Forbes

Rafaela Pimenta trabajó 18 años codo a codo con Raiola construyendo una de las agencias más poderosas del mundo. Su labor la ha colocado como la '50 Over 50' de Forbes. Hoy, con una cartera que incluye a Paul Pogba y Matthijs de Ligt y demás cracks, la agente deja en claro que el futbol de élite ya no es un terreno exclusivo de los hombres.

