Ignacio Ambriz ya reveló los movimientos de locura que hará en León para el Clausura 2026... busca fichar a alguien clave

El Club León acabó con sus aspiraciones por clasificar a la Liguilla del Apertura 2025 y se convirtió en uno de los equipos eliminados de la Liga BBVA MX hasta la fecha . El conjunto esmeralda dejó mucho qué desear en este torneo y ya piensa en mover piezas de cara al Clausura 2026. Según Ignacio Ambriz, entrenador del primer equipo, el foco estará puesto en contratar a un nuevo delantero centro.

Tras la derrota por 2-0 que la Fiera sufrió frente al Club América, Nacho Ambriz pasó por conferencia de prensa y aseguró que necesita “tener un centro delantero que nos ayude a concretar”. De esta manera, el León saldría en busca de una nueva referencia de área pensando en el Clausura 2026, quien además podría ser el reemplazo de James Rodríguez , jugador que no renovará contrato con la institución.

Club León / X Ignacio Ambriz busca a un nuevo delantero para León

Sin embargo, eso no fue todo lo que pidió el estratega. En un momento de la nota, Ambriz comentó que “faltaron dos extranjeros que no se contrató”, respecto a los cupos de jugador extranjero que el León aún tiene disponible. En principio, la prioridad de la Fiera será fichar a un delantero centro de jerarquía y dos extranjeros que eleven la calidad de la plantilla para ingresar a la Liguilla el año próximo.

El Club León planea un 2026 sin James Rodríguez

El periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes, afirmó que León no renovará el contrato de James Rodríguez, el cual vence el 31 de diciembre de 2025. Esto quiere decir que, una vez finalizado el Apertura 2025, el colombiano de 33 años dejará de ser jugador esmeralda y saldrá al mercado como agente libre.

“Siempre contar con esta calidad de jugadores a uno como entrenador, pues te sirve. Tengo una buena relación con él, pero después viene la otra parte que se la acaba el contrato y ahí obviamente no me meto”, fue lo que comentó Nacho Ambriz en conferencia de prensa al ser consultado sobre el futuro de James.

El posible nuevo delantero de León para 2026

Distintos reportes indican que Luciano, delantero brasileño de São Paulo, es uno de los nombres que León tiene en carpeta para afrontar el Clausura 2026. El atacante de 32 años tiene más de 300 partidos jugados con el Tricolor brasileño y, en estos momentos, estaría buscando un cambio de aires fuera de su país natal. Sin embargo, solamente existen rumores y no hay nada concreto hasta el momento.