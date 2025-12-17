Ni Tigres ni América: este es el equipo que más finales perdió en México y le saca mucha ‘ventaja’ al resto

Desde hace varios años, la Liga BBVA MX cambió de formato para jugarse dos torneos en un mismo año. Esto aumentó la cantidad de campeones dentro del futbol mexicano, pero también el número de subcampeones, aquellos equipos que se quedaron a las puertas del título. El Club América y Tigres son dos de los clubes con mayor cantidad de finales perdidas en México, con siete cada uno, sin embargo, hay un solo equipo que les supera.

Cruz Azul es el equipo que más finales de Liga BBVA MX ha perdido

A pesar de ser uno de los equipos más grandes de México, Cruz Azul cuenta con un récord que es mejor olvidar: ser el club con más finales perdidas de la Liga BBVA MX con once caídas (sin contar sistema de puntos). Cabe destacar que La Máquina es uno de los clubes con mayor participación en finales del futbol mexicano, por lo que es normal tener una cantidad considerable de finales perdidas.

Cruz Azul es el equipo con más finales perdidas de Liga BBVA MX|X: Cruz Azul

Los clubes mexicanos con más finales de liga jugadas

1. Club América

Según la estadística, el América es el equipo mexicano con mayor cantidad de finales disputadas en su historia. Cuenta con 23 participaciones en la final de la Liga BBVA MX y su historial reciente no es favorecedor: cayeron ante Toluca en la definición del Clausura 2025, torneo que podría haber significado el tetracampeonato de las Águilas.

2. Cruz Azul

Cruz Azul aparece en segundo lugar con 18 finales disputadas de Liga BBVA MX. El registro más reciente que cuentan los cementeros es la definición del Clausura 2024, donde se vieron derrotados ante el propio América en el Clásico Joven. En el reciente Apertura 2025, los dirigidos por Nicolás Larcamón solamente alcanzaron las semifinales.

Equipos con más Finales perdidas en Liga MX.



11 Cruz Azul

7 América

7 Monterrey

7 Pumas

7 Tigres pic.twitter.com/yabr3t8Ey3 — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) December 16, 2025

3. Tigres

Quien completa el podio es Tigres, equipo que ha logrado llegar a definir el título en 16 ocasiones. Al igual que los azulcremas, los universitarios cuentan con 7 finales perdidas, siendo la más reciente el Apertura 2025. Los Felinos se enfrentaban a Toluca, equipo que logró el bicampeonato luego de vencer en los penales con un Alexis Vega intratable.

Cabe destacar que Toluca comparte el tercer puesto con Tigres, pues también han logrado disputar 16 finales teniendo en cuenta los dos campeonatos de este 2025. Además, los Diablos Rojos cuentan con una mayor efectividad a la hora de definir el título de la Liga BBVA MX.