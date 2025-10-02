El equipo que más jugadores aportó al Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 protagonizó un partido trabado en el trámite, pero emocionante en el arranque del Mundial de Chile al empatar 2-2 ante la poderosa Brasil, en un duelo muy peleado en el Estadio Nacional de Santiago. Gracias a los goles de Alexéi Domínguez y Diego Ochoa permitieron al combinado nacional rescatar un punto vital en el llamado “grupo de la muerte”.

Te puede interesar: ¡Suman sus primeros puntos en el Mundial Sub-20! México rescata empate ante Brasil con GOLAZO de Diego Ochoa

El cuadro dirigido por Eduardo Arce demostró carácter al igualar el marcador en la recta final del encuentro, tras anotar primero, para que posteriormente los sudamericanos reaccionaron y se fueron adelante en el marcador. Este resultado coloca a México en una posición de luchar por la clasificación a la siguiente ronda, especialmente tras la inesperada derrota de España ante Marruecos por 2-0.

Tigres vs Cruz Azul EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Selección Mexicana, plagada de jovenes de Cruz Azul

En el ámbito de los clubes, hay varias instituciones que aportaron a este equipo. Cruz Azul emerge como el máximo contribuyente del torneo con cuatro representantes: Emmanuel Ochoa, Jaziel Mendoza, Amaury Morales y Mateo Levy. Le siguen las Chivas con tres futbolistas: Yael Padilla, Hugo Camberos y Juan Sebastián Liceaga.

Lo que llama la atención es que equipos como el América y Tigres no cuenten con ningún elemento en la convocatoria, reflejando una interesante distribución y manejo del talento joven de dos equipos importantes del futbol mexicano.

El próximo desafío será ante nada más y nada menos que España, en un duelo vital que podría definir el pase a los octavos de final. México llega con la oportunidad de derrotar y eliminar a una potencia mundial como lo es La Furia Roja y tras la igualada ante Brasil, encaran el compromiso con la moral alta consciente de que un resultado positivo los acercaría a la fase eliminatoria en un grupo donde todos mantienen opciones.

Te puede interesar: ¿Se viene otra era dorada? Ciro Messi se hace viral por la forma de eludir rivales como su papá