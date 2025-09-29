deportes
Nota

Qué equipos ya cumplieron con la regla de menores de la Liga BBVA MX en el Apertura 2025

La Liga BBVA MX ya rebasó la mitad del torneo y ya existen varios equipos que cumplieron con la regla de menores

Algunos equipos ya cumplieron con la regla de menores en la Liga BBVA MX.
Foto: Canva
Algunos equipos ya cumplieron con la regla de menores en la Liga BBVA MX.
Antonio Hernández
Liga MX
Ya va más de la mitad del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y los equipos favoritos se comienzan a acomodar. La tabla general tiene como líder al actual campeón Toluca , pero detrás de él vienen Monterrey y América. Una de las tablas que muchos clubes dejan prácticamente hasta el final es la de menores. Ya hay ocho equipos que llegaron a la marca de los 1,530 minutos.

El Toluca venció al Mazatlán en la jornada 11 y eso lo catapultó a la cima del Apertura 2025 . A los Diablos Rojos aún les restan 543 minutos por cumplir la regla de menores. Los clubes que ya lograron llegar a la meta de los 1,530 minutos son: Chivas, Puebla, León, Atlas, Atlético San Luis, Xolos, Pachuca y Bravos de Juárez.

Chivas TV Azteca
Crédito: Mexsport

Hay algunos clubes que están muy cerca de llegar a la marca que es obligatoria por la Liga BBVA MX para darle más oportunidad a los jóvenes mexicanos. Al Necaxa le restan 286 minutos, al América 304 y a los Rayados del Monterrey 328. Los clubes que tienen más complicado el resto del campeonato para cumplir con la regla de menores son Toluca (543), Cruz Azul (510) y Tigres (489).

La Liga BBVA MX penaliza a los clubes que no lleguen a los minutos

Los 18 equipos de la Liga BBVA MX tienen la misma obligación de llegar a la marca de 1,170 minutos con menores en la cancha a lo largo del torneo. Si algún club no cumple con los minutos exigidos, podría recibir una sanción como perder puntos en la clasificación o hasta una multa monetaria.

El objetivo de la regla se creó para fomentar el crecimiento y la formación de los jóvenes mexicanos. La idea es que los jugadores comiencen a tener un nivel de exigencia más alto dentro de la cancha y así mejorar su rendimiento, para que puedan llegar a ser considerados para alguna selección nacional. El caso de Gilberto Mora es el más sonado, pues a sus 16 años ya jugó la Copa Oro como titular en la selección mayor de Javier Aguirre.

Chivas
