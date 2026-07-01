¡OFICIAL! Equipos ELIMINADOS del Mundial 2026 HOY martes 30 de junio

Se ha ido un día más de competencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de los partidos de este martes 30 de junio, tres escuadras más se han unido a la lista de equipos nacionales eliminados en la ronda de 16vos de Final.

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Temprano, las acciones dieron inicio con el juego de Costa de Marfil vs Noruega. En dicho encuentro, ‘Los Vikingos Rojos’ consiguieron el pase a 8vos de Final luego de ganar por 2-1 en el Estadio Dallas con goles de Antonio Fusa y Erling Haaland.

Posteriormente, Francia y Suecia se vieron las caras en el Estadio Nueva Jersey. Con doblete de Kylian Mbappé y un gol más de Bradley Barcola, ‘Les Bleus’ ganaron por 3-0.

Finalmente, la Selección Mexicana obtuvo el pase a la siguiente ronda luego de vencer a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. Con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el equipo de Javier Aguirre se encuentra en 8vos de Final esperando rival entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Eliminados en Fase de Grupos: Corea del Sur, República Checa, Qatar, Escocia, Haití, Turquía, Curazao, Túnez, Irán, Nueva Zelanda, Uruguay, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Uzbekistán y Panamá.

Eliminados hasta HOY 30 de junio en 16vos de Final: Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia y Ecuador.

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