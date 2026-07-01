ÚLTIMA HORA: Confirman al jugador del partido del México vs Ecuador del Mundial 2026

La Selección Mexicana ya se encuentra en 8vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de vencer a Ecuador por marcador de 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el Estadio Ciudad de México, la FIFA ha elegido al mejor jugador del encuentro de los 16vos de Final.

Te puede interesar: ¿Cuándo es el siguiente partido de México en 8vos de Final del Mundial 2026?

De manos de Belinda, Julián Quiñones ha recibido el reconocimiento siendo la segunda ocasión que el delantero se lleva el trofeo patrocinado por Michelob Ultra.

Con el gol ante Ecuador, el delantero que milita en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita registra tres anotaciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se ha colocado a un gol de distancia de Javier 'Chicharito' Hernández y Luis 'El Matador' Hernández como los máximos goleadores de la Selección Mexicana en la historia de las Copas Mundiales.

¿Cuándo vuelve a jugar México?

A espera de rival en la instancia de 8vos de Final, el equipo dirigido por Javier Aguirre espera al vencedor de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo, compromiso que se va a disputar este 1 de julio a las 10:00 de la mañana, tiempo de la CDMX.

El siguiente partido de la Selección Mexicana será el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México a las 18:00 horas, tiempo local. Dicho encuentro será el último que recibirá el país siendo sede conjunta del evento junto a Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: VIDEO: El GOLAZO de Julián Quiñones en el México vs Ecuador del Mundial 2026