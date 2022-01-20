Los equipos más ganadores en la historia del Super Bowl

A lo largo de los años, hemos podido disfrutar de grandes equipos en la historia de la NFL. Como en todo deporte, el objetivo es claro y único: ganar. Aquí, te contamos qué equipos han levantado en más ocasiones el ansiado trofeo Vince Lombardi en los Super Bowls.

Pittsburgh Steelers

Si Dallas no ganó más en los 70’s, en gran medida fue por Terry Bradshaw y sus Steelers que fueron campeones cuatro veces en seis años de esa década. En 1995 llegó su primera derrota en Super Bowl y luego bajo el mando de Ben Roethlisberger ganaron dos más. La última vez que llegaron fue ya hace 10 años, cuando cayeron ante Aaron Rodgers y sus Packers. Los Steelers han ganado en seis ocasiones el partido dominical más esperado del año.

New England Patriots

Tom Brady llegó para cambiar la historia de esta franquicia. Antes de él, solo habían llegado dos veces al Super Bowl y ambas las perdieron. Luego de la llegada del reclutado número 199 en el año 2000, jugaron el gran partido nueve veces, ganando seis de ellas para empatar a Pittsburgh como el más ganador. Se fue Brady y la pregunta es, ¿cuándo volverán a ganar los Patriots?

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Como todos los años, el Super Bowl llegará a la pantalla de TV Azteca Deportes. Este 13 de diciembre, disfruta de la edición número LVI del Super Domingo con todo el equipo de Ritual NFL.

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