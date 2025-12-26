Era el refuerzo que más quería Pumas UNAM, pero otro equipo de la Liga BBVA MX se lo quitó

Diber Cambindo fue la manzana de la discordia entre Pumas y León, pero finalmente el colombiano fue anunciado como nuevo refuerzo de los Panzas Verdes, equipo de la Liga BBVA MX que se lo quitó a la UNAM, que recibió doble rechazo en su búsqueda por reforzarse con un delantero .

El colombiano fue anunciado en sus redes sociales con bombo y platillo por el conjunto de León, Guanajuato, mientras que Necaxa hizo lo mismo para despedir a uno de sus más grandes goleadores en los últimos torneos, pues incluso estuvo a punto de ganar el título en el Clausura 2025, pero una lesión lo alejó de dicha posibilidad .

Diber Cambino le interesaba a Pumas, pero finalmente lo fichó el Club León.|@diber_cambindo_

“Gracias por tus goles, las emociones, por siempre darlo todo por esta playera y por volverte parte de nuestra historia, Diber. Nuestros mejores deseos para lo que venga”, compartió Necaxa a través de sus redes sociales.

El anuncio de Cambindo al Club León cayó como balde de agua fría en el seno del conjunto universitario, pues están en búsqueda de un delantero ante la lesión y baja de José Juan Macías.

TE PUEDE INTERESAR:



Los números del refuerzo que Pumas quería con Necaxa

El delantero llegó a la Liga BBVA MX en verano de 2023 para jugar con Cruz Azul, pero solo se visitó de celeste un torneo, pues para el Clausura 2024 fue cedido a Necaxa, club en el que permaneció durante casi 2 años y dejó una huella imborrable con sus goles.

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el futbolista de 29 años jugó con los Rayos 68 partidos, 62 de ellos como titular, en los que marcó 32 goles y dio 7 asistencias, así como 15 tarjetas en los 3 torneos que visitó la playera rojiblanca.

Necaxa y Cruz Azul, dueños de su carta, decidieron vender a Diber al Club León, pues fue el que puso el dinero sobre la mesa, ya que Pumas ofreció 2 millones de dólares (35.7 millones de pesos) y jugadores en la transacción.