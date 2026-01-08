Era la máxima promesa del Cruz Azul y por culpa de Larcamón su carrera estaría en el suelo

Luego de un día muy movido en La Noria, en el que llegó Agustín Palavecino y se despidió Ignacio Rivero, una nueva noticia bomba sacudió el mercado de Cruz Azul: la salida de una de sus más grandes promesas. ¿El motivo? La falta de oportunidades que le brindó Nicolás Larcamón.

Se trata de Amaury Morales, el joven de 20 años formado en las Fuerzas Básicas de La Máquina, quien apenas tuvo participación con el argentino y ahora podría sumarse a la lista de bajas . Según los registros de Transfermarkt, en el Apertura 2025 jugó cuatro partidos de la Fase Regular y solo disputó el 12% de los minutos del equipo.

¿Dónde jugará Morales si deja Cruz Azul?

Dado que apenas contó en los planes de Larcamón, Morales está dispuesto a salir del equipo cementero en este mercado invernal. Recientemente, el periodista Gerardo González informó que Necaxa se encuentra negociando un préstamo con Cruz Azul para incorporar a la joven promesa.

Todo apunta a que los Rayos podrían llegar a un acuerdo para que el extremo sea cedido en los próximos días, aunque sin opción de compra. De esta forma, La Máquina se asegura que gane protagonismo en un club de la Liga BBVA MX y que regrese a La Noria una vez acabe esta etapa.

No obstante, y por más que en primera instancia pueda verse como un acuerdo que beneficiaría a ambas partes, esta operación tendría un punto negativo para el equipo de Larcamón. Si se concreta la salida de Morales, Cruz Azul podría tener complicaciones para cumplir con la Regla de Menores.

El debut de Cruz Azul en la Liga BBVA MX

El estreno del Cruz Azul de Nicolás Larcamón en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX será el sábado 10 de enero a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) ante León como visitante. Es probable que para esa fecha, Morales ya se encuentre en Necaxa.