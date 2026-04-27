Era uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX, pero casi nadie lo ve y su carrera va en picada

La carrera de Emilio Lara va en picada a pesar de que era uno de los mejores jugadores de la Liga BBVA MX cuando comenzó a jugar al futbol, a tal punto de ser considerado como una de las máximas promesas que tenían las fuerzas básicas del Club América —equipo que se ilusiona por una curiosa estadística ante Pumas—. Hoy es tendencia por razones muy distintas a esas.

Resulta que el lateral derecho del Necaxa está lejos de la mejor versión que supo mostrar alguna vez. El futbolista de 23 años perdió la titularidad en los Rayos y está lejos de ser un jugador con el que André Jardine sueña para el Apertura 2026. En ese contexto, casi nadie lo ve como posible titular en su equipo y hasta hay rumores de que se deberá buscar nuevo club.

¿Qué pasó con Emilio Lara?

Emilio Lara fue tendencia porque en el último partido contra Cruz Azul disputó apenas 23 segundos. Puesto que ingresó en el 75’ y fue expulsado al mismo minuto, debido a que cometió una infracción de último hombre. El lateral derecho ni siquiera llegó a tocar el balón ante La Máquina.

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¿Cuándo regresa Emilio Lara al Club América?

Luego de renovar su préstamo y llevar desde agosto de 2024 en Necaxa, Emilio Lara debe volver a las Águilas de Coapa al finalizar el Clausura 2026. Sin embargo, difícilmente André Jardine lo contemple como una opción real. Así, el canterano que parecía ser uno de los mejores prospectos de la Liga BBVA MX hoy parece ser apenas una moneda de cambio.

¿Cuánto debería pagar Necaxa por Emilio Lara, la expromesa de la Liga BBVA MX?

Distintos reportes extraoficiales aseguran que la opción de compra incluida en el vínculo de cesión de Emilio Lara al Necaxa es de 2 millones de dólares, cifra que los Rayos no estarían dispuestos a desembolsar por un futbolista que perdió la titularidad en el Clausura 2026 (jugó apenas 3 encuentros desde el inicio y no parece ser del gusto del entrenador). Su futuro es incierto.