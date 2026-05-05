Decisión tomada: Érick Gutiérrez ya sabe qué debe hacer tras el Clausura 2026 con Chivas

Érick Gutiérrez generó expectativa con su regreso a la Liga BBVA MX en 2023. El mexicano dejaba el futbol europeo para tener una segunda oportunidad en su país natal, pero no fue como esperaba. Fue perdiendo protagonismo y la llegada de Gabriel Milito al banquillo de Chivas sepultó todas sus ilusiones de ser referente de la plantilla. Hoy ya no juega y su salida está cada vez más cerca.

A pesar de haber jugado quince partidos durante el semestre anterior, el mediocampista de 30 años dejó de ser considerado por el entrenador argentino para el presente Clausura 2026. Si bien es cierto que Chivas sufrió numerosas bajas para la Liguilla debido a la convocatoria de la Selección Mexicana, Milito ni siquiera lo contempló como opción para el duelo contra Tigres por los Cuartos de Final y el jugador terminará el torneo sin sumar minutos.

Erick Gutiérrez|Crédito: Getty Images

Érick Gutiérrez dejará Chivas en junio

Diversos reportes mencionan que Gutiérrez conoce que no tiene lugar en el equipo de Milito, por lo que planea salir del Guadalajara en el próximo mercado de fichajes. El centrocampista sabe que no volverá a jugar para el cuadro rojiblanco, por lo que la mejor decisión para el club y para su carrera es buscar un nuevo destino de cara al segundo semestre del año. Es un hecho que Érick dejará Chivas luego del 30 de junio.

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Cabe resaltar que Gutiérrez tiene contrato vigente con Chivas hasta junio de 2027, por lo que cualquier equipo que desee contratar sus servicios deberá negociar el traspaso de su ficha. Está claro que el cuadro rojiblanco no recuperará los 5,5 millones de euros que invirtió tres años atrás para efectuar su regreso desde el PSV de Países Bajos. Actualmente, su valor de mercado es de 2 millones de euros, según Transfermarkt.

Erick Gutierrez celebrates his goal 0-1 of Guadalajara during the game Queretaro vs Guadalajara, corresponding to Round 15 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on October 31, 2023.



Erick Gutierrez celebra su gol 0-1 de Guadalajara durante el partido Queretaro vs Guadalajara, correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 31 de Octubre de 2023.|Omar Martinez/Omar Martinez

La supuesta razón por la que Gutiérrez no juega en Chivas

Si bien es cierto que el motivo de la ausencia de Gutiérrez en el primer equipo del Rebaño no ha sido revelado, diversos reportes indican que el jugador habría tenido diferencias con el técnico Milito. Señalan que Érick no tiene intenciones de ser suplente, por lo que el entrenador decidió apartarlo del grupo ya que consideró que todos los futbolistas de la plantilla tienen que demostrar que pueden ser titulares dentro del terreno de juego y no solo por nombres.

De todos modos, la intención del mediocampista mexicano es abandonar Chivas en buenos términos y no tener ningún problema ya sea con la directiva o con el actual cuerpo técnico. Su próximo equipo no está claro, pero es un hecho que Érick Gutiérrez dejará de ser jugador del Rebaño en el mercado de verano.

