Cuesta varios millones en la Liga BBVA MX y dejaría todo por apostarle a la MLS

La Liga BBVA MX podría perder a uno de los futbolistas mexicanos más destacados del torneo pensando en el Clausura 2026, que también tendrá las ausencias de Sergio Ramos y James Rodríguez . Se trata de Erick Gutiérrez, mediocentro de Chivas que tuvo un paso por el futbol europeo jugando para el PSV, pero que no entra en los planes de Gabriel Milito de cara al próximo curso y su futuro estaría cada vez más cerca de la MLS.

Erick Gutiérrez no llegaría a Pachuca y ficharía por equipo de la MLS

Si bien es cierto que fue vinculado con un posible regreso a Pachuca , reportes indican que el futuro de Gutiérrez estaría en la MLS, precisamente en el San Diego FC, equipo donde juega otro mexicano destacado como lo es Hirving Lozano. De esta manera, el regreso del jugador valuado en 2,5 millones de euros al cuadro hidalguense deberá esperar, ya que antes tendrá un paso por el futbol de Estados Unidos.

Erick Gutiérrez ficharía por el San Diego FC|Crédito: Getty Images

La razón por la que Erick Gutiérrez llegaría a la MLS

Distintos reportes indican que Pachuca no tendría la capacidad económica suficiente para sustentar el salario de Gutiérrez, por lo que su regreso no sería posible en estos momentos. No obstante, a diferencia de los Tuzos, San Diego sí estaría dispuesto a cubrir las pretensiones salariales del jugador, por lo que podría convertirse en nuevo refuerzo del equipo de la MLS en los próximos días.

Lo cierto es que el cuerpo técnico del Guadalajara no contará con Erick Gutiérrez para el Clausura 2026, por lo que la directiva rojiblanca ya le está buscando acomodo en otro club, preferentemente, fuera de la Liga BBVA MX. Los días siguientes serán claves para conocer el futuro del futbolista que supo ser seleccionado a la Selección Mexicana y que aún tiene varios años de carrera por delante, donde buscará encontrarse con su mejor nivel.

𝗦𝗘 𝗔𝗟𝗘𝗝𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗖𝗛𝗨𝗖𝗔



De acuerdo con @mediotiempo, el futuro de Erick Gutiérrez no está en los Tuzos, sino en la MLS.



El regreso de Gutiérrez a Pachuca tendrá que esperar, a pesar de que en días pasados se vinculó su nombre a los Tuzos

Chivas intentó el fichaje de un mediocampista de Pachuca

Con el ofrecimiento de Gutiérrez a los Tuzos, Chivas intentó el fichaje de Alan Bautista, jugador que ha despertado interés por su polivalencia y proyección. El mexicano resulta ser una opción especialmente atractiva para el cuerpo técnico del Guadalajara, ya que puede ocupar varias posiciones dentro del campo. Sin embargo, ante la imposibilidad de añadir a Erick Gutiérrez en forma de “trueque”, los rojiblancos deberán buscar otra forma de hacerse con los servicios del joven de 23 años.