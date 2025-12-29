El jugador de la Liga BBVA MX que rechazó ofertas del extranjero con tal de jugar el Clausura 2026

De cara al próximo mercado de fichajes, la Liga BBVA MX tendrá un regreso inesperado y se trata de Salomón Rondón. El delantero venezolano tuvo un breve paso por La Liga con Real Oviedo y ahora regresará a Pachuca, equipo donde vivió uno de sus mejores momentos como futbolista. Sin embargo, lo que pocos saben es que el jugador de 36 años rechazó dos ofertas del extranjero para poder jugar el Clausura 2026 con los Tuzos.

Las ofertas que rechazó Salomón Rondón para jugar en México

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, el futbolista con pasado en Everton y Newcastle regresará a México para vivir una segunda etapa en el cuadro hidalguense. Sin embargo, para efectuar su regreso, Rondón rechazó dos ofertas del futbol de Brasil, aunque el nombre de los equipos no ha trascendido hasta la fecha. De esta manera, el futbolista que será una de las grandes ausencias en la Copa Mundial de la FIFA busca ser una de las figuras de la Liga BBVA MX.

Salomón Rondón rechazó dos ofertas de Brasil|Crédito: @salorondon23 / IG

Cabe destacar que el movimiento fue dentro del Grupo Pachuca, donde tanto los Tuzos como el Real Oviedo acordaron que el futbolista regrese a México a pesar de que la temporada en Europa sigue vigente. Con esta vuelta, Rondón buscará recuperar su mejor nivel y posicionarse entre los mejores futbolistas de la Liga BBVA MX, torneo que tendrá algunos cambios en el calendario por la llegada del Mundial 2026.

Rondón y sus decepcionantes números tras dejar Europa

El regreso a Europa no fue el esperado para el canterano de Aragua FC, pues tuvo un decepcionante paso con la camiseta del Oviedo. En el lapso de seis meses en el que Rondón formó parte del equipo, apenas pudo convertir 2 goles en 16 partidos disputados. Como si fuese poco, el delantero dejará al equipo español con solamente 11 puntos y en zona de descenso directo.

Rondón abandonará el proyecto tras la llegada de Guillermo Almada, quien recientemente fue anunciado como el entrenador principal del Oviedo. De esta manera, el venezolano buscará reencontrarse con su mejor versión en Pachuca, equipo donde jugó un total de 70 partidos, marcando 36 goles y repartiendo 8 asistencias, siendo una pieza fundamental del cuadro hidalguense entre los años 2024 y 2025.