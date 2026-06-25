Erick Gutiérrez saldría de Chivas sí o sí: 2 clubes de la Liga BBVA MX pelean por él

Chivas continúa realizando movimientos rumbo al Apertura 2026. La directiva rojiblanca busca ajustar la plantilla y liberar espacio dentro del presupuesto salarial, por lo que el Guadalajara tendría algunas bajas. En medio de ese panorama, el futuro de Erick Gutiérrez apunta lejos del “Rebaño Sagrado” para el próximo torneo.

Aunque parecía que el mediocampista tenía definido su siguiente destino, durante las últimas horas surgió un nuevo interesado. La situación cambió rápidamente y ahora dos equipos de la Liga BBVA MX compiten por cerrar la llegada de Erick Gutiérrez. Además habría 2 bajas en Chivas.

Erick Gutiérrez podría salir de Chivas y hay 2 equipos interesados de la Liga BBVA MX

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Chivas ya tenía un acuerdo con Santos Laguna para ceder a Erick Gutiérrez a préstamo por un año. Sin embargo, Toluca habría aparecido en las negociaciones y el jugador tendría preferencia por integrarse al equipo dirigido por Antonio Mohamed.

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La posibilidad de jugar con los actuales campeones de la Concachampions habría tomado fuerza en las últimas horas. Mientras tanto, Guadalajara mantiene abiertas las conversaciones con los interesados para resolver la salida del mediocampista antes del inicio del Apertura 2026.

Chivas busca liberar masa salarial y por eso Santos Laguna la tiene difícil

Dentro del plantel rojiblanco, Erick Gutiérrez es uno de los futbolistas con salario más alto. Por esa razón, la directiva considera importante concretar su salida durante este mercado de transferencias de verano.

El mediocampista sinaloense perdió protagonismo en el último semestre. Durante el Clausura 2026 no tuvo participación oficial debido a decisiones relacionadas con Gabriel Milito y el mediocampo que él deseaba.

Los números de Erick Gutiérrez con Chivas

En la temporada 2025-2026, Erick Gutiérrez disputó 31 partidos oficiales entre todas las competencias y registró un gol. Un año antes participó en 39 encuentros y anotó tres veces con la camiseta rojiblanca. Sus números generales han sido:

Partidos jugados: 88

Encuentros como titular: 69

Goles convertidos: 5

Asistencias aportadas: 4

Desde su regreso al futbol mexicano tras su etapa con PSV Eindhoven, el mediocampista no logró consolidarse como una pieza determinante. Ahora, Toluca y Santos Laguna aparecen como las principales opciones para continuar con su carrera en la Liga BBVA MX.

