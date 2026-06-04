¡Casi un hecho! Estas son las 2 FIGURAS que saldrían de Chivas en este mercado de fichajes

Chivas continúa con su preparación de cara al próximo torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que iniciará a mediados del siguiente mes. Ante ello, los rumores respecto a las altas y bajas que el equipo de Verde Valle tendrá en este periodo de transferencias no cesan.

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Tal situación ha hecho que distintos reportes indaguen en torno a la posibilidad de que Chivas se deshaga de dos elementos en la zona defensiva, misma en la que Gabriel MIlito cuenta con hasta diez jugadores. Ante esta situación, aquí conocerás que futbolistas podrían salir de la institución.

¿Cuáles son las dos figuras que podrían salir de Chivas para el Apertura 2026?

El primer elemento que podría tener las horas contadas en Verde Valle es Gilberto Sepúlveda, defensor central de 27 años que tuvo mucha regularidad en Guadalajara pero que, desde la llegada de Gabriel Milito, pasó a tener un rol totalmente secundario aguardando su lugar en la banca.

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Al no contar para el cuerpo técnico actual, se espera que el Tiba pueda salir de la institución rojiblanca a fin de tener más regularidad en el terreno de juego, motivo por el cual Chivas estaría esperando alrededor de 2.8 millones de euros por su carta, de acuerdo con lo establecido por Transfermarkt.

Otro elemento que está en la rampa de salida es Miguel Tapias, jugador por quien el Guadalajara pagó alrededor de dos millones de dólares (mismos que pedirían) y que no ha tenido la regularidad necesaria, por lo que su salida se daría para que tenga un nuevo aire en su carrera y, en adición, para que el Rebaño pueda solventar la masa salarial del plantel.

¿Kevin Castañeda ya es jugador de Chivas?

A falta de un anuncio oficial de parte de la directiva, todo parece indicar que Chivas estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Kevin Castañeda, jugador de Xolos de Tijuana que en el último año registró 12 anotaciones y seis pases a gol con el cuadro de la frontera.