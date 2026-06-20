Erik Lira dejaría Cruz Azul tras el Mundial 2026: equipo grande de España lo quiere

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede marcar un antes y un después en el futuro de varios jugadores de la Selección Mexicana. Uno de ellos es Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien vuelve a aparecer en el radar del futbol europeo y tendría como uno de sus posibles destinos a Sevilla, uno de los clubes más importantes de España.

De acuerdo con diversos reportes, el conjunto andaluz tendría en agenda al futbolista mexicano, ya que busca reforzar la zona de mediocampo. Sin embargo, la misma información señala que, por ahora, no habría una oferta formal sobre la mesa, principalmente por el costo que implicaría sacarlo de La Máquina.

El nombre de Lira no es nuevo en el entorno del Sevilla. Distintas fuentes indican que el club español lo siguió desde tiempo atrás, aunque en ese momento se trataba de un monitoreo y no de una negociación directa con Cruz Azul. Su crecimiento en Liga BBVA MX y su presencia con México en la justa veraniega volvieron a ponerlo bajo observación.

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Cuánto cuesta Erik Lira y hasta cuándo tiene contrato con Cruz Azul

La situación contractual de Erik Lira le da fuerza a Cruz Azul ante cualquier intento desde Europa. Según Transfermarkt, el mediocampista tiene contrato vigente con La Máquina hasta el 30 de junio de 2029 y un valor de mercado de 12 millones de euros. Además, es considerado como uno de los futbolistas mexicanos mejor cotizados de la Liga BBVA MX.

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Ese punto es clave para entender por qué una salida no sería sencilla. Sevilla puede tenerlo en agenda, pero Cruz Azul no está obligado a venderlo por una cifra baja. El club cementero cuenta con margen para negociar y podría esperar a que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aumente todavía más la exposición internacional del jugador.

En los últimos meses, Lira también fue vinculado con otros equipos europeos. Reportes desde España mencionaron que clubes como Girona, Ajax, Benfica y Lens han seguido su evolución, además del propio Sevilla.

|Cruz Azul

Qué tendría que pasar para que Erik Lira salga de Cruz Azul

Para que Erik Lira deje Cruz Azul después del torneo mundialista, primero tendría que llegar una oferta formal desde Europa. Después, el club comprador debería acercarse a la cifra que pretende La Máquina, que hoy tiene una posición fuerte por el contrato largo del futbolista.

El deseo europeo del jugador también puede jugar un papel importante. En caso de que llegue una propuesta seria desde una liga como España, Cruz Azul podría analizar la operación. Sin embargo, por ahora no hay una negociación cerrada ni un acuerdo avanzado.

La realidad es que Erik Lira se encuentra en un momento clave de su carrera. A los 26 años, con contrato vigente, alto valor de mercado y participación mundialista con México, el mediocampista aparece como uno de los jugadores de Cruz Azul con más posibilidades de dar el salto al futbol europeo.