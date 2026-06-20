Los 2 jugadores que habría pedido Joel Huiqui y que Cruz Azul no le pudo conseguir

Cruz Azul sigue moviéndose en el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero no todas las gestiones han avanzado como esperaba la directiva. En medio de la búsqueda por reforzar la defensa, La Máquina habría tenido en carpeta a dos centrales de peso que finalmente se alejaron del club.

Se trata de Guillermo Maripán y Kevin Lomónaco, dos defensores que sonaron como alternativas para fortalecer la zaga celeste. Sin embargo, ambos caminos se complicaron en los últimos días y el equipo de Joel Huiqui tendría que mirar hacia otros nombres para completar una zona considerada prioritaria.

La necesidad de Cruz Azul pasa por el futuro de algunos elementos de su defensa. Ante posibles movimientos en la plantilla, como la supuesta salida de Gonzalo Piovi, la directiva comenzó a analizar opciones para no quedar debilitada en el arranque del nuevo torneo. Ahí aparecieron los nombres de Maripán y Lomónaco, aunque ninguno terminó por encaminarse a La Noria.

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Guillermo Maripán se alejó de Cruz Azul y apunta a Brasil

Guillermo Maripán era uno de los perfiles que podía responder a lo que buscaba Cruz Azul: experiencia internacional, recorrido en Europa y jerarquía para competir de inmediato. El defensor chileno quedó libre tras su etapa en Torino y eso lo convertía en una opción atractiva dentro del mercado.

Guillermo Maripán|Crédito: @gmaripan / IG

No obstante, su futuro estaría lejos de la Liga BBVA MX. De acuerdo con reportes desde Sudamérica, Maripán tiene encaminado su fichaje con Internacional de Porto Alegre, club que avanzó por su incorporación y lo dejaría fuera de la pelea para Cruz Azul.

El central llegaría al futbol brasileño como una apuesta fuerte para reforzar la defensa de Inter. Con este escenario, La Máquina perdió una alternativa importante, sobre todo porque se trataba de un jugador que no necesitaba negociación directa con otro club europeo por su carta.

Kevin Lomónaco también se aleja de La Máquina

El otro nombre que se complicó para Cruz Azul es Kevin Lomónaco. El defensor argentino de Independiente también estaba en la lista de opciones, pero su situación tomó otro rumbo por el interés de otros equipos de la Liga BBVA MX.

Según diferentes reportes, Tigres tomó ventaja en la carrera por Lomónaco y el jugador ya habría visto con buenos ojos la posibilidad de llegar al conjunto regiomontano. Además, León también apareció como otro club interesado, lo que elevó la competencia por su fichaje.

El tema económico fue determinante. Independiente pretende una cifra alta por su salida y eso redujo el margen de maniobra para Cruz Azul. La operación no era sencilla desde el inicio, pero el avance de Tigres terminó por alejarlo todavía más de La Noria.