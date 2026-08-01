Se fue del club hace dos años, juega en Europa, pero Cruz Azul sigue teniendo problemas con él

Cruz Azul mantiene abierto un conflicto relacionado con un futbolista que abandonó La Noria hace dos años para continuar su carrera en Europa. Aunque el jugador logró consolidarse en el extranjero, la directiva cementera decidió llevar el caso hasta la última instancia del arbitraje deportivo.

La controversia comenzó por la manera en que se produjo su salida, el pago de una cláusula y la intervención de sus representantes. Después de recibir una resolución desfavorable en FIFA, La Máquina presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Rodrigo Huescas es el jugador que todavía tiene problemas con Cruz Azul

El futbolista involucrado es Rodrigo Huescas, canterano que dejó Cruz Azul en julio de 2024 para firmar con el Copenhague de Dinamarca.

Huescas tenía contrato con el conjunto celeste hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, utilizó una cláusula cercana a los dos millones de dólares para terminar anticipadamente su vínculo y cumplir el objetivo de jugar en Europa.

Rodrigo Huescas|Cruz Azul

El lateral disputó su último encuentro con La Máquina el 6 de julio de 2024. Fue titular durante la victoria por 1-0 contra Mazatlán, correspondiente a la primera jornada del Apertura 2024. Al día siguiente emprendió el viaje hacia Dinamarca para realizar las pruebas médicas.

Por qué Cruz Azul demandó a Rodrigo Huescas y sus representantes

La molestia de Cruz Azul no estuvo relacionada únicamente con la cantidad establecida en el contrato. La directiva cuestionó la forma en que se llevó a cabo la operación.

TE PUEDE INTERESAR:



El club sostuvo que Huescas viajó sin autorización, cuando todavía debía presentarse a entrenar en La Noria. También señaló que el Copenhague pretendía cubrir la cláusula en dos pagos: el primero durante julio de 2024 y el segundo en febrero de 2025. Ese esquema no había sido aceptado formalmente por los cementeros.

Cruz Azul acusó además a AmEro Sports, agencia que representaba al jugador, de influir en la ruptura anticipada del contrato. En su comunicado, la institución explicó que llevaba varios meses intentando renovar al canterano y consideró que sus representantes actuaron de mala fe.

El Copenhague oficializó la llegada de Huescas el 10 de julio de 2024 y le entregó un contrato por cinco temporadas. El futbolista pudo ser registrado y el monto de la cláusula fue cubierto posteriormente.

Rodrigo Huescas, en la presentación del nuevo uniforme

|Captura

FIFA rechazó el primer reclamo de Cruz Azul

La Máquina presentó una demanda ante el Tribunal de Futbol de FIFA por una posible violación al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

El reclamo se apoyó en el artículo 17, relacionado con las consecuencias de terminar un contrato sin causa justificada y con la responsabilidad de clubes o intermediarios que induzcan una ruptura.

Meses después, Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, aclaró que la intención no era perjudicar ni solicitar la inhabilitación de Huescas. El reclamo estaba concentrado principalmente en las acciones de sus representantes y en las condiciones bajo las cuales se concretó la salida.

FIFA terminó rechazando la demanda del conjunto mexicano. No obstante, la directiva decidió continuar el procedimiento y acudir al TAS.

El entrenador visitará a Rodrigo Huescas en Europa para conocer cómo va con la rehabilitación.|Getty Images

Cuándo será la audiencia de Cruz Azul por el caso Huescas

El expediente fue registrado oficialmente como CAS 2026/A/12144 – CF Cruz Azul S.A. de C.V. vs. Rodrigo Jhossel Huescas Hurtado.

La audiencia ante el TAS quedó programada para los días 23 y 24 de septiembre de 2026. Durante esas jornadas, los abogados presentarán sus argumentos y documentación ante el panel arbitral.

Todavía no existe una sanción definitiva contra Huescas, sus representantes o el Copenhague. Tampoco se conoce públicamente la compensación que busca obtener Cruz Azul. El TAS podrá confirmar la resolución de FIFA, modificarla o dejarla sin efecto, aunque el fallo podría conocerse varias semanas después de la audiencia.