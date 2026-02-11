¡SOLO LE FALTA UNO! La lista de los 23 estadios en los que Erling Haaland ha marcado en Premier

Hay futbolistas que coleccionan goles y hay otros que, sin querer, coleccionan lugares. Erling Haaland entró en ambas categorías: cada estadio en la Premier se vuelve una casilla por tachar, y casi todas ya tienen su “X”. Lo que parece un dato curioso termina por retratar una realidad simple: el noruego anota en cualquier contexto y en casi cualquier cancha.

Los estadios de los equipos de la Premier League en los que Erling Haaland ha anotado

Haaland ya marcó en 23 de los 24 estadios de la Premier League en los que ha jugado, una estadística de dominación que solo deja un pendiente en su lista: el Stadium of Light del Sunderland, el único recinto de la liga donde todavía no logra anotar.

El dato tomó fuerza este fin de semana por un detalle puntual: también le faltaba Anfield, pero ya lo tachó. Manchester City visitó a Liverpool y se llevó un triunfo 2-1 con un cierre de película; Haaland firmó el penal decisivo en el tiempo añadido, su anotación con la que completó ese estadio que durante mucho tiempo se le resistió.

Con Anfield fuera de la lista, el “mapa” queda casi perfecto. El único pendiente es el Stadium of Light, donde City ya dejó un antecedente reciente sin gol de Haaland.

Estadios de Premier League donde Haaland ya anotó:



Etihad Stadium (Manchester City) London Stadium (West Ham) St. James’ Park (Newcastle) Villa Park (Aston Villa) Molineux (Wolves) Elland Road (Leeds United) Emirates Stadium (Arsenal) Vitality Stadium (Bournemouth) Selhurst Park (Crystal Palace) St. Mary’s (Sunderland) Craven Cottage (Fulham) Goodison Park (Everton) Turf Moor (Burnley) Bramall Lane (Sheffield) Old Trafford (Manchester United) Stamford Bridge (Chelsea) The City Ground (Nottingham Forest FC) Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham) American Express Stadium (Bright & Hove Albion) King Power Stadium (Leicester) Portman Road (Ipswich) Gtech Community Stadium (Brentford) Anfield (Liverpool)

El único que le falta:



Stadium of Light (Sunderland)

