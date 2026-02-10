Manchester City se lanza con oferta millonaria por joya de la Premier League

Bombazo millonario prepara el conjunto del Manchester City, dirigido por el español Pep Guardiola, para fichar al mediocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson de 115 millones de euros.

Sao Paulo vs Gremio EN VIVO y GRATIS, Jornada 3 del Brasileirao 2026 por TV Azteca Deportes

A sus 23 años, Elliot Anderson se ha convertido en una pieza clave del conjunto de Nottingham Forest y ha llamado la atención del técnico de la selección de Inglaterra Thomas Tuchel, quien lo hizo debutar con el combinado de los ‘Tres Leones’ en septiembre de 2025. Su capacidad para recuperar balones, distribuir juego y llegar al área rival lo han convertido en uno de los jugadores más completos de la liga.

TE PUEDE INTERESAR:



Guardiola, obsesionado con mantener al City en la cima tras temporadas irregulares, considera que Anderson puede ser el motor que revitalice el mediocampo. El técnico español ya habría dado luz verde a la directiva para iniciar conversaciones con los agentes del jugador.

¿Cuál es la oferta del Manchester City por Elliot Anderson?

La cifra de 115 millones de euros refleja la magnitud de la necesidad del Manchester City. El club busca reforzarse con talento joven y consolidado en la Premier League, evitando riesgos de adaptación. Además, la llegada de Anderson sería un golpe directo a la competencia, pues varios equipos europeos también han mostrado interés en el mediocampista como el Manchester United y Chelsea.

Los jugadores con más valor en el mercado del Manchester City

El valor total de la plantilla del Manchester City ronda los 1,29 mil millones de euros, lo que lo coloca entre los clubes más caros del mundo.

Entre sus jugadores más caros se encuentran:

El delantero Erling Hada (200 millones)

El mediocampista Phil Foden (80 millones)

El defensa Josko Gvardiol (70 m millones)

El mediocampista Rodri (65 millones)



Nottingham Forest, entre la ilusión y la presión

Para el Nottingham Forest, la posible salida de Anderson representa un dilema. Por un lado, la oferta económica sería histórica y permitiría reforzar varias áreas del plantel. Por otro, perder a su jugador más influyente podría afectar seriamente sus aspiraciones en la liga.

El mercado de verano promete movimiento, y la posible llegada de Elliot Anderson al Manchester City por 115 millones de euros podría convertirse en el fichaje más impactante de la temporada.

