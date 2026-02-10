La leyenda de la Premier League que podría jugar junto a Cristiano Ronaldo

Durante la inesperada ausencia de Cristiano Ronaldo en los dos últimos partidos con el Al-Nassr ha abierto la puerta a un nuevo movimiento del futbol árabe. De acuerdo con varios reportes internacionales, el club contempla un gran movimiento ya sea para acompañar o para reemplazar al astro portugués, se trata de Mohamed Salah.

La decisión de CR7 de no jugar coincide con la llegada de su excompañero Karim Benzema al acérrimo rival, Al-Hilal, un movimiento que habría generado malestar en el delantero luso. Ante esta situación, la directiva del Al-Nassr buscaría un golpe de autoridad que devuelva el protagonismo mediático y deportivo a su proyecto.

Dom's fourth direct free-kick of the season 🚀 pic.twitter.com/Xy5oHuO0b6 — Liverpool FC (@LFC) February 9, 2026

Mohamed Salah es el fichaje

El plan de acción del cuadro de Medio Oriente sería agresivo, ofrecerían triplicar el salario actual del egipcio, quien percibe cerca de 400,000 euros semanales en Anfield, que ya es uno de los más grandes del futbol inglés. El africano de 33 años, ha recuperado su puesto de titular tras la Copa Africana y parece haber superado los roces que tuvo con el director técnico Arne Slot, por lo que ya no buscaría un salida que en el pasado invierno era casi un hecho.

Sin embargo, la operación es compleja. Ya que el atacante tiene contrato hasta 2027 y sigue siendo una pieza clave en el Liverpool. Mientras tanto, los de Arabia Saudita insisten en concretar otro bombazo que sea un golpe sobre la mesa en el futbol mundial, aprovechando un momento de tensión interna en la liga local. La pelota está ahora en el campo del jugador y del cuadro red.

