Es canterano del América, lleva más de un año sin jugar y fue fichado por un equipo de Europa

Alan Arreola es el canterano del América que fue fichado por un equipo de Europa, pese a que lleva más de un año sin jugar, pues sufrió una lesión de rodilla que lo ha mantenido hasta ahora fuera de las canchas. No obstante, el Sporting Escaldes de Andorra, donde juega el arquero Raúl Gudiño , confío en él y lo contrató para encarar lo que resta de la Temporada 2025-2026.

Arreola llega a su nuevo equipo en calidad de préstamo que está pactado hasta el 30 de junio de este año, pues la intención del FC Rangers, equipo que es presidido por Marco Fabián y dueño de su carta, es que agarre confianza y ritmo en una liga menor, debido a que actualmente Escaldes pertenece a la Segunda División de Andorra.

Alan Arreola jugará en Segunda División de Andorra, tras superar una lesión de rodilla que lo ha mantenido fuera de las canchas.|@wero_arreola20

El último partido que disputó el mediocampista fue el 15 de diciembre de 2024, aunque se espera que en este enero regrese a las canchas con su nuevo equipo en la Liga de Andorra que se reanuda el próximo fin de semana. Cabe destacar que Sporting Escaldes va en primer lugar y es uno de los más fuertes para ascender.

TE PUEDE INTERESAR:



La trayectoria del canterano del América

El futbolista de 25 años es canterano del Club América, en el que pasó por las categorías Sub-15 y Sub-18, pero nunca subió al primer equipo, por lo que no debutó en Primera División. A principios de 2022 se marchó a Cancún FC de la Liga de Expansión MX, donde tuvo altas y bajas.

En su paso por Quintana Roo, Alan también fue mandado a la filial del club, Pioneros, para disputar la Liga Premier; es decir, la Tercera División del futbol mexicano. La suerte le sonrío en el Apertura 2023 cuando se coronó con Cancún FC, su único título en toda su carrera.

La gran oportunidad para Arreola llegó en verano de 2024 al tener su primera experiencia europea con Rangers, pero nuevamente la vida le tenía preparada una mala jugada, pues unos cuantos meses después sufrió una terrible lesión que, hasta el momento, lo tiene alejado de las canchas.

El nacido en San Luis Potosí solo ha disputado 9 partidos en su aventura por el viejo continente, en el que se llevó una amarilla, de acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer. Ahora, tendrá una nueva oportunidad de retomar ritmo y nivel tras superar la lesión