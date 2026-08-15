Es casi un hecho: Santiago Gimenez saldría de Milan para jugar en este equipo de Champions League

Santiago Gimenez no la ha terminado de cuajar en el AC Milan, desde que llegó al club en febrero de 2025 tras romperla en la Eredivisie con el Feyenoord. El presente del delantero es preocupante, pues está a nada de cumplir un año sin anotar. Ello abrió la puerta a que pudiera marcharse en este mercado de verano y parece que es un hecho, ya que se iría a un equipo que participará en la Champions League.

De acuerdo con la página Kery News, el seleccionado mexicano, que se recupera de una lesión del tobillo que sufrió en el Mundial 2026, sería nuevo jugador del Porto, un club en el que sumaría minutos, ya que los rossoneri acaban de fichar a Gonçalo Ramos.

El seleccionado mexicano sería nuevo jugador del Porto.|Santiago Gimenez

"El Porto y el Milan están ultimando los detalles para que Santiago Giménez se una a los Dragones. Una gran noticia para el delantero mexicano: llegará a una liga donde dispondrá de más espacios, a un equipo que disputa la Champions League y contará con la plena confianza del entrenador", se informó en la página.

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Los números de Santiago Gimenez con el AC Milan

El delantero llegó al Milan como una estrella, ya que los rossoneri pagaron alrededor de 40 millones de euros por él. Sin embargo, sus números en Italia no lo avalan, pues en poco más de un año que lleva en el club solo ha marcado 5 goles y 3 asistencias en 30 partidos disputados, que se reflejan en 1,561 minutos jugados.

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Su mejor producción fue al inicio de su llegada, cuando marcó 5 goles y dio 2 asistencias en 14 encuentros. Sin embargo, su rendimiento se desplomó en la Temporada 2025-2026, ya que no marcó ningún tanto en la Serie A, aunque sí dio un pase para gol.

La única anotación de Gimenez en el año futbolístico con el Milan fue en la Copa de Italia. Lo anterior, ya que a finales de 2025 tuvo una intervención quirúrgica del tobillo, que lo dejó fuera de las canchas por varios meses.