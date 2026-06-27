¿El sucesor de Cristiano Ronaldo? Quien es Gonçalo Ramos, el jugador ilusiona a Portugal

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría ser el escenario de varias figuras del futbol mundial. Cristiano Ronaldo apunta a jugar su última justa mundialista y dentro de los herederos que toman mayor fuerza se encuentra el nombre de Gonçalo Ramos.

El futbolista de 25 años suma su segunda participación en la Copa Mundial de la FIFA™. En la presente edición suma apenas 8 minutos de participación. Sin embargo, podría ser una de las sorpresas del entrenador Roberto Martínez para el duelo entre Portugal y Colombia. Por lo que aquí te contaremos quién es Gonçalo Ramos y por qué se le considera el heredero de Cristiano Ronaldo.

Gonçalo Ramos apunta a ser una de las sorpresas de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|HANNAH MCKAY/REUTERS

Gonçalo Ramos, el delantero que apunta como el heredero de Cristiano Ronaldo

AC Milán sorprendió en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras moverse en el mercado de fichajes. De acuerdo a reportes en Italia, los rossoneri habrían llegado a un acuerdo para pagar 75 millones de euros por el fichaje de Gonçalo Ramos. Siendo la cifra más alta que el equipo italiano ha desembolsado por un futbolista a lo largo de su historia.

El papel de Ramos a nivel de clubes le deja con 45 goles (10 asistencias) con el PSG en tres temporadas y 41 goles (7 asistencias) con el Benfica. Contando con un palmarés de una Liga en Portugal, 3 Ligue 1 en Francia, 2 Copas de Francia, 3 Supercopa de Francia, 2 Champions League y 1 Copa Intercontinental en Europa.

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Los números de Gonçalo Ramos en la Selección de Portugal

Gonçalo Ramos suma apenas 8 minutos en la presente edición mundialista. Sin embargo, en Qatar 2022 dejó 3 goles en 4 partidos con la Selección de Portugal. Destacando en aquel partido de Octavos de Final ante Suiza en el que dejó un histórico hat-trick para la victoria por 6 a 1.

Gonçalo Ramos levantó el trofeo UEFA Nations League|Credito: @goncaloramos88 / Instagram

Su debut se dio el 17 de noviembre del 2022 en un amistoso internacional ante Nigeria previo a la justa mundialista en Qatar. Por lo que registra un total de 10 goles en 43 partidos con la Selección de Portugal.

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