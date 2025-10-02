¿Por qué Alejandro Zendejas no juega con la Selección Mexicana y por qué Martino lo rechazó?

El nivel que actualmente vive Alejandro Zendejas con el América es digno de convocatoria , pero lo malo para muchos aficionados es que no puede ser llamado por la Selección Mexicana. El “10” de los de Coapa decidió representar a Estados Unidos, pero previo al Mundial de Qatar 2022, cuando se inclinó por el tricolor, Gerardo Martino lo rechazó.

Con la demostración de Zendejas ante Pumas en la victoria del fin de semana pasado , se volvió a abrir el debate de por qué los directivos de la Selección Mexicana dejaron ir al mexicoestadounidense. Cuando el ofensivo azulcrema decidió representar a México rumbo a Qatar 2022, Gerardo Martino le dijo que “no” y hasta lo acusó de querer chantajearlo.

“Estábamos a punto de jugar una Copa del Mundo. Era un jugador que estaba en buena forma, que actuó como si su decisión estuviera sujeta a lo que potencialmente podría pasarle o a las decisiones que pudiéramos tomar. No pensé que eso fuera justo. El jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar. No hay que darle vuelta a las cosas”, dijo en su momento Martino.

Alejandro Zendejas y el grandioso momento que vive

Desde que llegó al América y desde que es dirigido por André Jardine, Alejandro Zendejas ha ido en ascenso con su nivel de juego. El futbolista de las Águilas suma cinco anotaciones y es el goleador de los de Coapa. Ha participado en 11 juegos, nueve de titular, y suma 860 minutos.

“Es un chico que, desde que estoy, lo apoyé en sus peores momentos; la afición lo abucheaba, como pasa con otros ahora. Viene muy comprometido, juega para el equipo, brilla como hoy, con protagonismo y golazos. Lo he visto con los pies en la tierra”, dijo Jardine sobre el “Woody” al término del juego ante Pumas.