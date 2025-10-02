deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¿Por qué Alejandro Zendejas no juega con la Selección Mexicana y por qué Martino lo rechazó?

Alejandro Zendejas para muchos es el mejor futbolista en el actual torneo y consideran como una injusticia el que no esté en la Selección Mexicana

Gerardo Martino rechazó a Alejandro Zendejas en su momento.
Foto: Instagram y Canva
Gerardo Martino rechazó a Alejandro Zendejas en su momento.
Antonio Hernández
Selección Azteca
Compartir

El nivel que actualmente vive Alejandro Zendejas con el América es digno de convocatoria , pero lo malo para muchos aficionados es que no puede ser llamado por la Selección Mexicana. El “10” de los de Coapa decidió representar a Estados Unidos, pero previo al Mundial de Qatar 2022, cuando se inclinó por el tricolor, Gerardo Martino lo rechazó.

Con la demostración de Zendejas ante Pumas en la victoria del fin de semana pasado , se volvió a abrir el debate de por qué los directivos de la Selección Mexicana dejaron ir al mexicoestadounidense. Cuando el ofensivo azulcrema decidió representar a México rumbo a Qatar 2022, Gerardo Martino le dijo que “no” y hasta lo acusó de querer chantajearlo.

Alejandro Zendejas
@Antonio_Rosique

Estábamos a punto de jugar una Copa del Mundo. Era un jugador que estaba en buena forma, que actuó como si su decisión estuviera sujeta a lo que potencialmente podría pasarle o a las decisiones que pudiéramos tomar. No pensé que eso fuera justo. El jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar. No hay que darle vuelta a las cosas”, dijo en su momento Martino.

Te puede interesar:

Alejandro Zendejas y el grandioso momento que vive

Desde que llegó al América y desde que es dirigido por André Jardine, Alejandro Zendejas ha ido en ascenso con su nivel de juego. El futbolista de las Águilas suma cinco anotaciones y es el goleador de los de Coapa. Ha participado en 11 juegos, nueve de titular, y suma 860 minutos.

Es un chico que, desde que estoy, lo apoyé en sus peores momentos; la afición lo abucheaba, como pasa con otros ahora. Viene muy comprometido, juega para el equipo, brilla como hoy, con protagonismo y golazos. Lo he visto con los pies en la tierra”, dijo Jardine sobre el “Woody” al término del juego ante Pumas.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Antonio Hernández

Te Recomendamos

Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel recibe amarilla en jugada polémica en el México vs Corea
GOL Seleccion MX (1).jpg
Selección Azteca
¡Golazo de México! Raúl Jiménez definió como los grandes ante Corea del Sur
Minis + Marcador (1).jpg
Selección Azteca
¡Raúl Jiménez avisa! Primera llegada peligrosa ante Corea | México vs Corea
×
×