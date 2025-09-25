Alex Zendejas es el goleador del América: a cuánto está del mejor de la Liga BBVA MX

Alex Zendejas vive uno de sus mejores momentos futbolísticos, pues es el goleador del América en el Apertura 2025 con 3 tantos, el último le dio el triunfo a su equipo ante Atlético de San Luis al final del partido . El estadounidense sigue marcando, pese a que no es un delantero, aunque aún le faltan 5 anotaciones para alcanzar al máximo artillero de la Liga BBVA MX: Joao Pedro (8).

Zendejas vino desde la banca para marcar el gol de la victoria, pues fue el recambio de su compañero Rodrigo Aguirre, quien fue baja del duelo debido a un golpe en el ojo . El seleccionado de Estados Unidos aprovechó un trazo largo que recibió de espaldas, para después conducir hacia dentro del área, recortar, y sacar un riflazo para vencer al arquero rival al minuto 89.

Los goles de Alex Zendejas con América en el Apertura 2025

Alex Zendejas se estrenó como goleador del América en la primera jornada del Apertura 2025, cuando rescató el empate ante Juárez. El futbolista de 27 años volvió a marcar hasta la jornada 8, cuando su equipo cayó en el Clásico Nacional contra Chivas.

Zendejas, al pasar un buen momento futbolístico, fue convocado nuevamente a la Selección de Estados Unidos para la Fecha FIFA de septiembre, luego de no ser contemplado por Mauricio Pochettino para la Copa Oro que perdió ante el combinado azteca.

Alex Zendejas, goleador de Estados Unidos

Alex Zendejas no solo ha marcado goles con América en el segundo semestre de 2025, sino también con la Selección de Estados Unidos. El futbolista de 27 años le anotó a Japón en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 que disputó en la Fecha FIFA de septiembre, en la que su país derrotó 2-0 a la nación asiática.

Los 5 goleadores de la Liga BBVA MX

