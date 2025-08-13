Vale 10 millones y aun así Rayados lo quería en serio, pero ocurrió algo inesperado para Monterrey

José Manuel López es el jugador que vale 10 millones de euros (más de 218 millones de pesos) y que aún así Rayados quería para este Apertura 2025. Sin embargo, el fichaje del argentino no se podrá dar en este mercado de verano, ya que ocurrió algo inesperado: no está en venta, por lo que no podrá compartir vestidor con el jugador que su precio cayó de 30 millones a 2, en la Liga BBVA MX casi no brillaba y hoy es un héroe de Monterrey .

El periodista Germán García Grova dio la exclusiva de que el equipo regio tenía en la mira al delantero de Palmeiras de Brasil. Sin embargo, el club sudamericano le puso un estate quieto a Rayados, ya que le comunicó que el delantero no está en venta. Por ello, el equipo mexicano no quitará el dedo del renglón y buscará otro fichaje como este crack que subió como la espuma y hoy vale 6 millones .

@flacolopez_10 José Manuel López no está en venta, por lo que Rayados no lo podrá fichar en este mercado de verano

¿Quién es José Manuel López, jugador que vale 10 millones y que quería Rayados?

José Manuel López es originario de Argentina, tiene 24 años y es el delantero crack del Palmeiras. El futbolista comenzó su carrera en las inferiores de Lanús en su país, club en el que estuvo hasta que se fue fichado a Brasil en verano de 2022.

López ha ganado 6 títulos con Palmeiras tras su llegada al club y se ha posicionado como un referente del equipo, hecho que le valió para ser visto y considerado por Rayados. Los campeonatos que adornan su palmarés, según 365Scores, son:

2 Campeonatos Brasileirao

2 Campeonatos Paulistas

1 Recopa Sudamericana

1 Supercopa de Brasil

Estas son las cifras del delantero que llamaron la atención de Rayados

José Manuel López lleva 4 temporadas con Palmeriras, de las cuales ha jugado 154 partidos, 80 como titular, y registra 45 goles en todos los torneos que disputa su club, de acuerdo con estadísticas de la plataforma BeSoccer. Además, suma 8 asistencias y 26 tarjetas amarillas, números que le llamaron la atención de Rayados para ficharlo.