Cuidado Efraín Juárez: una leyenda de Pumas levanta la mano para dirigir al equipo de la UNAM

Bruno Marioni desea volver a trabajar en Pumas, equipo en el que consiguió un bicampeonato y ya tuvo la oportunidad de dirigir; sin embargo, los resultados no le beneficiaron. Por ello, quiere una revancha en el club de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ya sea de entrenador o de directivo. ¿Será el sucesor de Efraín Juárez en caso de fracasar en el Apertura 2025? Estos fueron los jugadores auriazules que jugaron mal ante Necaxa .

El argentino debutó como entrenador en Veranos de Mérida de la Liga de Expansión MX y 2 años después le llegaría su gran oportunidad: dirigir a Pumas, equipo donde es considerado leyenda. Con la UNAM solo estuvo por un periodo de poco más de 3 meses y tuvo efectividad de 50% entre la Liga BBVA MX y la Copa MX, torneo en el que alcanzó llegar a semifinales. Efraín Juárez defiende a este jugador clave del club tras fallas .

@bruno_marioni Bruno Marioni dirigió a Pumas en 2019, pero solo estuvo en el banquillo por un periodo de poco más de 3 meses

“Sí, sí me gustaría volver a Pumas, no digo como entrenador, pero es un club al que amo profundamente y al que estaré agradecido de por vida por todo lo que me dio. Sí, claro, en algún momento eso se va a dar”, mencionó en el podcast El RePortero.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo fue el paso de Bruno Marioni como jugador de Pumas?

Bruno Marioni llegó a Pumas a inicios de 2004, proveniente de Independiente, y marcó un total de 34 goles en los 4 torneos que permaneció con los auriazules. Durante estancia conquistó el bicampeonato de la mano de Hugo Sánchez. En la Liga BBVA MX también jugó para Toluca, Pachuca, Atlas y Estudiantes Tecos, club en el que decidió colgar los botines.

¿Qué es de actualmente de Bruno Marioni, leyenda que quiere regresar a dirigir a Pumas?

Bruno Marioni actualmente es presidente de los Alteños de Tepatitlán, equipo que actualmente juega en la Liga de Expansión MX. El club es uno de los fuertes para el Torneo Apertura 2025, pues ya sabe lo que es ser campeón en la Segunda División al conseguir el título del Torneo Guardianes Clausura 2021.