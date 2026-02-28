Es hijo de un ídolo, la rompió en categorías menores y ahora busca devolverle la gloria a Santos Laguna

Santos Laguna tiene en su cantera a un delantero que la rompió en categorías menores y ahora apunta a ser su salvación, luego de debutar en la Liga BBVA MX en el empate de los Guerreros ante Querétaro en la jornada 8 del Clausura 2026. El hijo de un ídolo del futbol mexicano disputó sus primeros minutos con tan solo 17 años.

Lucca Vuoso es el jugador que debutó ante los Gallos Blancos. El hijo de Matías, el naturalizado mexicano que jugó con la selección nacional, ingresó al terreno de juego de cambio al minuto 72 por su compañero Francisco Villalba y vio su primera tarjeta amarilla en Primera División.

Lucca Vuoso la rompió en las categorías menores y acaba de debutar en Primera División.|@luccajoel

El seleccionado mexicano disputó 18 minutos, en los que medianamente cumplió, ya que acertó en la mayoría de sus pases, por lo que la plataforma Sofascore le dio una calificación de 6.6 puntos.

El canterano de Santos que la rompió en las categorías menores

El delantero nació en Torreón, Coahuila, cuando su papá se consolidaba como una leyenda en el cuadro de la laguna. Pese a que por su sangre corre sangre argentina, decidió representar a la Selección Nacional, con la que disputó el Mundial Sub-17 de Qatar 2026.

Vuoso fue considerado el mejor delantero de Fuerzas Básicas, pues lo demostró al marcar 32 goles durante todo 2025, lo que le valió para ser convocado por el combinado azteca y contemplado para formar parte del primer equipo de Santos Laguna, que no la pasa nada bien en este Clausura 2026 al ser último de la tabla general.

Lucca podría ser el próximo artillero que los Guerreros esperan y quien con goles colabore a que el equipo levante y vuelva a los primeros lugares y a pelear por el título, como lo era cuando su papá defendía los colores de la laguna.