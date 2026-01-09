Así es la vida de la Chofis López a 3 meses de ser despedido del Pachuca

Eduardo “Chofis” López fue un jugador con una gran proyección, pues hasta fue considerado como "el Messi mexicano", pero ese mote hoy quedó en el olvido. De manera inesperada, Club Pachuca lo despidió en octubre de 2025 y hoy a 3 meses de distancia disfruta de la vida.

López subió una galería de fotos a su cuenta de Instagram en la que se le aprecia pescando en un pequeño lago, en completa desconexión con el mundo exterior y con el futbol, ya que de momento se encuentra sin equipo y con un gran cambio físico en tan poco tiempo de estar alejado de las canchas .

El mediocampista disfruta de su tiempo libre ahora que está alejado del futbol.|@eduardolopezchofis

“Échenme una piedrita, no”, es la leyenda de la publicación de la “Chofis”, quien disfruta de su receso del futbol, el cual puede ser temporal o permanente, debido a que no ha dado señales sobre si desea continuar en el ámbito profesional o dedicarse a la talacha, tal como lo hizo recientemente en la Copa Navidad 2025 al representar a Chivas MV.

La abrupta caída de la carrera de la Chofis López

El futbolista de 31 años debutó con el primer equipo de Chivas con tan solo 18 años y desde muy joven mostró destellos de talento, que lo llevaron a ser considerado el Messi mexicano. Formó parte del último gran Guadalajara que conquistó varios títulos de la mano de Matías Almeyda.

Sin embargo, la carrera de Eduardo comenzó a mermar tras la salida del entrenador argentino y en enero de 2021 fue separado del equipo por tema disciplinario, por lo que terminó por irse al San José Earthquakes que era comandado por un viejo conocido: Almeyda.

El mediocampista jugó en la MLS durante un año y medio, hasta que en verano de 2022 fue contratado por Pachuca, club en que volvió a tener un gran nivel, pero en los últimos años fue tendencia por sus indisciplinas, pues antes de ser despedido fue separado de club por decisión del entonces entrenador Guillermo Almada.