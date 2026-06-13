Es odiado en Cruz Azul, sonó para regresar a México y hoy fue presentado en Europa

Un viejo conocido de Cruz Azul, que es odiado por cierta parte de la afición, fue presentado oficialmente en su nuevo club en Europa, luego de deshacer un pacto que tenía en Argentina con un club histórico y de sonar para regresar a México con los Tuzos del Pachuca, que terminaron por fichar a un mexicano proveniente de China.

Martín Anselmi es el nuevo entrenador del Elche, equipo de tabla para debajo de LaLiga de España que en la reciente temporada se salvó del descenso al culminar en el lugar 15 con 43 puntos. Caso contrario al Real Oviedo, que terminó por descender bajo el mando de Guillermo Almada, quien ya tendría su primer refuerzo para el Club América.

Martín Anselmi es nuevo entrenador del Elche.|MEXSPORT

“Desde Buenos Aires hasta Elche, para el mundo entero. ¡Bienvenido, Martín Anselmi!”, publicó el conjunto español en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



Los fracasos de Martín Anselmi después de Cruz Azul

El argentino fue reconocido en México por su gran trabajo como entrenador de Cruz Azul, equipo en el que la mayoría de aficionados quedaron dolidos tras su repentina partida al Porto de Portugal, donde pasó sin pena ni gloria al dejar al equipo sin campeonato y sin boleto de la UEFA Champions League 2025.

Anselmi solo duró 6 meses en Portugal con un balance de 10 victorias, 6 empates y 5 derrotas. La gota que derramó el vaso fue su fracaso en el Mundial de Clubes 2025, por lo que fue despedido. Tardó un semestre en regresar a los banquillos y lo hizo en el futbol de Brasil.

Con Botafogo, Martín solo estuvo un par de meses, ya que registró un mal arranque en la liga al solo sumar 6 de 18 puntos y ser eliminados en la tercera fase de la Copa Libertadores. Ahora, dirigirá en España.