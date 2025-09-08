A Héctor Herrera lo sacaron de la MLS y está es la RIDICULA sanción a Luis Suárez por escupirle a un miembro de Seattle Sounders

Este lunes 8 de septiembre del 2025, la MLS comunicó a través de su página web, la sanción que le impondrá a Luis Suárez luego de escupirle a un miembro de Seattle Sounders al terminar la final de la Leagues Cup 2025.

La MLS confirmó que Luis Suárez ha sido suspendido por tres partidos de la temporada regular, por lo que el Inter Miami no podrá contar con el delantero uruguayo tras la fecha FIFA. De igual forma, informó los partidos que no disputará, los cuales son:



13 de septiembre vs Charlotte FC

16 de septiembre vs Seattle Sounders FC

20 de septiembre vs DC United

"Luis Suárez (Inter Miami CF) ha sido suspendido por tres partidos de la temporada regular de la MLS. Cumplirá la suspensión de tres partidos el 13 de septiembre (contra Charlotte FC), el 16 de septiembre (contra Seattle Sounders FC) y el 20 de septiembre (contra DC United)".

Major League Soccer Announces Disciplinary Action Following Leagues Cup Final https://t.co/5hyFE40ntb — MLS Communications (@MLS_PR) September 8, 2025

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Revelan fuerte sanción para Luis Suárez y Sergio Busquets por agresiones en Leagues Cup

¿Justa sanción para Luis Suárez?

Las redes sociales se han llenado de polémica por la sanción impuesta por la MLS para Luis Suárez pues Steven Lenhart, personal de Seattle Sounders que recibió el escupitajo del Uruaguyo, perdió los privilegios de su credencial para lo que reste de temporada en la MLS por lo que solo podrás estar en asientos públicos en partidos de locales, no podrá estar en el terreno de juego, vestuario y ni túnel de vestuarios.

😵¡¡¡TREMENDA VERGÜENZA LAS IMÁGENES QUE NOS LLEGAN DE EEUU!!!



👎🏻 Seattle golea por 3-0 al Inter Miami en la FINAL por el título de liga. Luís Suárez, Busquets y cia la lian parda:



💧Aquí el uruguayo intenta amedrentar, parece que pisa y escupe a un miembro del staff rival. pic.twitter.com/waKxiRIcKZ — Mr. Asubío (@MrAsubio) September 1, 2025

“A Steven Lenhart (personal del Seattle Sounders FC) se le han revocado los privilegios de su credencial para lo que resta de la temporada regular y la postemporada 2025 de la MLS. Lenhart solo podrá acceder a las zonas de asientos públicos durante los partidos de local del Seattle Sounders FC y no podrá estar en el terreno de juego ni cerca de él, ni en los vestuarios ni en sus alrededores, ni en el túnel de vestuarios. Su acceso se revisará de nuevo antes de la temporada 2026 de la MLS”.

Además, han comparado la sanción a Suárez con la salida de Héctor Herrera de la MLS, pues al mexicano no le renovaron su contrato con Houston Dynamo luego de escupir al árbitro Armando Villarreal.

En su momento, muchos consideraron ejemplar la sanción al mediocampista y algunos esperaban algo similar con Luis, pero es importante recalcar que fue decisión del equipo más no una sanción de la MLS el que quedará fuera del torneo.

Por el momento, Inter Miami no ha mencionado nada sobre un posible castigo para Suárez por su comportamiento al finalizar el encuentro.