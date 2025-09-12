¿Es realmente tan malo el nuevo equipo de Memo Ochoa? Esto dice la UEFA sobre la liga de Chipre

Memo Ochoa es oficialmente nuevo jugador del AEL Limassol de Chipre , donde continuará su carrera a sus 40 años, con el objetivo de ser convocado por la Selección Mexicana e ir a su sexto Mundial. La decisión del guardameta tomó por sorpresa a todos, pues llega a una liga poco conocida y que, según la UEFA, se encuentra en el lugar 17 de su ranking.

Ochoa jugará en una liga exótica, donde le pagan a sus jugadores una cantidad menor a la que percibía . Pese a ello, se ubica solo 9 escalafones de la Liga BBVA MX, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés). Debido a estos datos no es tan malo el torneo de Chipre, pues está por encima de Noruega, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

AEL Limassol FC La liga de Chipre se ubica en el lugar 17 del ranking de la FIFA y en el 27 de la IFFHS

La historia y los logros de AEL Limassol, nuevo equipo de Memo Ochoa en la liga de Chipre

El AEL Limassol es un equipo de historia en la liga de Chipre, pues fue fundado en 1930, y actualmente tiene un estadio que fue inaugurado en 2022, cuya capacidad es de 11 mil aficionados, lugar donde Memo Ochoa buscará ganarse, con sus actuaciones, su sexto Mundial.

TE PUEDE INTERESAR:



Limassol tiene 11 títulos en toda su historia: 6 de ellos en Primera División, uno más en la categoría B y 4 Supercopas. El portero mexicano llega a un equipo que suma 14 años de sequía, pues el último campeonato que conquistó fue en la Temporada 2011-2012.

El AEL también ha representado a Chipre en juegos de Eliminatoria tanto de la Champions como en la Europa League, quedándose en la mayoría de ellas en la orilla. No obstante, en la Temporada 2012-2013 clasificó a la Europa League, quedándose en cuarto lugar del Grupo C.

Memo llega a un equipo de Chipre que actualmente se ubica en la séptima posición de la Tabla General con 3 puntos, producto de un partido ganado y uno más perdido.