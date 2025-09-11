ÚLTIMA HORA: Memo Ochoa tiene equipo y esto es lo que les pagan en el AEL Limassol de Chipre

Memo Ochoa oficialmente tiene nuevo equipo: AEL Limassol de Chipre, donde continuará su carrera a fin de conseguir su objetivo de ir a su sexto Mundial en 2026. El arquero mexicano seguirá en el futbol europeo, tal como lo adelantó Javier Aguirre hace un par de días en conferencia de prensa . Al mexicano no le importó llegar a un equipo donde los salarios están por debajo a lo que pudo percibir en la Liga BBVA MX.

De acuerdo con el portal AiScore, el jugador que más gana en el AEL Limasol es el serbio Ivan Milosavljevic, quien percibe anualmente 800 mil euros (17.3 millones de pesos), mientras que el futbolista con el salario más bajo es Antreas Keravnos con 75 mil euros (1.6 millones de pesos). Este último es portero y será la competencia de Ochoa, quien supuestamente tiene 6 dedos en la mano, según cuenta la leyenda .

Guillermo Ochoa Memo Ochoa oficialmente es jugador del AEL Limassol de Chipre

¿Cuál es el posible salario que percibirá Memo Ochoa en el AEL Limassol de Chipre?

Memo Ochoa disputó su última campaña en Portugal con el AVS, equipo que se salvó de descender en la última Temporada. El guardameta, con este club, percibía al año 20 millones de pesos, pero en su nuevo club ganará menos.

El seleccionado mexicano ganará alrededor de 480 mil euros en Chipre, que a pesos mexicanos son 10 millones al año, según la fuente de Futboljobs.

¿Cómo marcha el nuevo equipo de Memo Ochoa en Chipre?

Memo Ochoa llega a un equipo totalmente desconocido para los mexicanos, pues el nombre de AEL Limassol comenzó a sonar en el radar este jueves 11 de septiembre, cuando se anunció la llegada del exportero del América.

Limassol actualmente juega en la Primera División de Chipre y en la reciente temporada suma 2 partidos disputados, de los cuales ha ganado uno y perdido otro más. Por lo anterior, AEL se ubica en la séptima posición de la Tabla General con 3 puntos.