Es sudamericano, llegó a lo más alto de su precio y es compra CONFIRMADA de un equipo de la Liga BBVA MX

Está claro que Emiliano Gómez es la gran figura de Puebla en el Apertura 2025. Pese al mal momento del equipo (marcha último con solamente nueve puntos), el mediapunta uruguayo registra cuatro goles y tres asistencias en 13 jornadas, números que lo convierten en un jugador indispensable. Si bien llegó a mediados de mayo, recién ahora se concretará al 100% su compra.

Puebla logró incorporar a Gómez gracias a un acuerdo con el club dueño de su pase, el Boston River, en el que se estableció un plan de pago en tres etapas. Según detalló el medio Grada, el primer abono, de 600 mil dólares, se llevó a cabo en mayo; el segundo, del mismo monto, en agosto; y el último, que será de USD 300.000, se producirá en diciembre.

Instagram Emiliano Gómez / @emi.gomez10

En total, el monto pagado por La Franja al equipo uruguayo será de 1.60 millones de euros, misma cifra que Gómez tiene como valor de mercado actual en la web de Transfermarkt. De todas formas, Puebla podría venderlo por un precio bastante más elevado en el futuro cercano.

¿Seguirá Emiliano Gómez en Puebla para el Clausura 2026?

El gran nivel de Gómez en los últimos meses llevó a que, inevitablemente, varios equipos de la Liga BBVA MX se fijen en él. Según los reportes de El Universal, Toluca y Pumas mostraron un mayor interés por el futbolista uruguayo, y tendrían preparadas ofertas una vez finalizado el Apertura.

El medio 365 Scores detalló que el contrato de Gómez con Puebla llega hasta 2028, con la posibilidad de ampliarlo a un año más. Por esto mismo, es muy posible que el club solamente lo venda a un precio considerable que le permita traer un reemplazo a la altura.