Gilberto Mora es la sensación de la semana, pues, pese a que se ausentó de clases por un largo periodo para concentrarse con la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se graduó de la preparatoria; sin embargo, no acudió a la ceremonia por una gran razón. Pese a ello, mantenía buena relación con sus compañeros, sobre todo en el recreo cuando era momento de jugar futbol.

En una entrevista previa al arranque de la justa mundialista, el futbolista de 17 años confesó que acudía a la escuela, de la cual recibió una felicitación pública por su actuación en el torneo. El chico maravilla declaró que es a la hora de recreo cuando echa la reta con sus compañeros, momentos que llevará para toda su vida.

Así es un día de escuela de Gilberto Mora con sus compañeros en el recreo y jugando futbol|@colegioalemancach

Las actividades en las que participa Gil Mora en la escuela

El jugador de Xolos estudia en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, donde se realizan diferentes actividades en las que incluyen a los alumnos de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria.

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El mediocampista debutó en la Liga BBVA MX a finales de 2024 con tan solo 16 años y fue en ese año que el colegio organizó un evento deportivo, en el que estudiantes de secundaria pudieron convivir con Mora, quien en ese momento era la sensación gracias a sus minutos disputados con Xolos en Primera División.

Antes de ser convocado y ganar la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana, Gil apareció en una fotografía junto a sus compañeros como cualquier estudiante, comiendo pizza durante el recreo, imagen que quedará para la posteridad, pues quién diría que sería el mexicano más joven en debutar en una Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Así es un día de escuela de Gilberto Mora con sus compañeros en el recreo y jugando futbol|@colegioalemancach

Mora NO asistió a su graduación

En las últimas horas, varios medios han afirmado que Gilberto acudió a su ceremonia de graduación que se realizó el martes 7 de julio por la tarde, pero en realidad en ese momento el seleccionado apenas arribaba a la ciudad de Tijuana, Baja California, tras romper concentración en el CAR. Incluso, el colegio publicó fotografías de los graduados, en las cuales no aparece el canterano de Xolos.