Así fue la graduación de Gilberto Mora: salió de la prepa tras la derrota de México en el Mundial 2026

Gilberto Mora fue uno de los futbolistas más importantes de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sobre todo en el duelo ante Ecuador en los 16avos de final al ponerles un baile, por lo que es seguido de cerca por un grande de Europa. Pero tras la derrota y la eliminación de México, volvió a la realidad y ya hasta salió de la prepa con una ceremonia de graduación a la cual no asistió.

El martes 7 de julio por la tarde, el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, donde estudia el futbolista de 17 años, transmitió en vivo la ceremonia de graduación de sus alumnos de diferentes niveles escolares, entre ellos la preparatoria, la cual Gil concluyó satisfactoriamente.

En la transmisión de la graduación, no se aprecia a Mora. Incluso uno de sus compañeros lleva consigo una imagen de su rostro.|Captura de pantalla

¿Realmente acudió Gil Mora a su graduación?

Morita regresó a Tijuana, Baja California, el martes por la tarde tras romper filas de la concentración de la Selección Mexicana en el CAR. Varios aficionados capturaron su llegada con fotografías y videos.

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Sin embargo, el jugador de Xolos no acudió a la ceremonia de graduación, pues en el en vivo de su colegio le dan el último pase de lista, pero no se observa que acuda a recibir su diploma. Incluso, uno de sus compañeros llevó una imagen con su rostro y la alzó cuando lo nombraron.

Sin respuesta sobre la graduación de Mora

En las últimas horas, el internet se ha inundado de varias notas en las cuales confirman la asistencia de Gil a su ceremonia. Sin embargo, las imágenes dicen otra cosa. Es por ello que Azteca Deportes se comunicó con el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank para confirmar si realmente el seleccionado mexicano acudió a su graduación.

Pese a los intentos, personal del colegio se abstuvo de dar cualquier tipo de información acerca del chico maravilla, puesto que todavía es un menor de edad. Cabe mencionar que ni en las redes sociales del jugador, ni en las de sus familiares hay una historia o posteo acerca de la graduación de Morita.