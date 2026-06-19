“Es un partido para olvidar, pero un resultado para recordar": Javier Aguirre tras la victoria de México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

Tras el triunfo de la Selección Mexicana por 1-0 frente a Corea del Sur en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el director técnico Javier Aguirre ofreció sus impresiones sobre el desempeño del equipo.

En una entrevista al término del encuentro, concedida a Carlos "Warrior" Guerrero para la cadena TV Azteca, el estratega analizó el desarrollo del partido que mantiene al conjunto nacional en la cima de su grupo.

El entrenador reconoció la alta exigencia táctica del enfrentamiento ante el cuadro asiático, destacando el rigor de sus jugadores durante el tiempo reglamentario. Aguirre describió el duelo como un choque físico y sumamente disputado, donde los detalles y los fallos terminaron definiendo el marcador final.

⁠“Muy trabado, no regalamos ni un centímetro, tuvimos las acciones más claras, era un partido de quién cometiera el error iba a perder”.

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Sobre la postura mostrada en el terreno de juego, el director técnico enfatizó que ceder el control del balón en ciertos tramos fue parte del desarrollo natural ante la presión que implica disputar un torneo internacional de esta magnitud.

⁠“Fuimos un equipo paciente, mas no pasivos, les dimos un ratito la pelota, no es fácil en un Mundial”.

A pesar de las posibles complicaciones en la fluidez del juego, Aguirre fue directo al priorizar la recolección de las tres unidades sobre la estética del encuentro, resumiendo el trámite con una frase concreta: ⁠“Es un partido para olvidar, pero un resultado para recordar”.

Finalmente, el estratega mexicano abordó el estado anímico del plantel y la planificación para el último partido de esta primera ronda. Con este resultado, México alcanza las seis unidades y asegura el liderato de su sector a falta de un partido.

⁠“Vamos a ver cómo se desarrolla el último partido, estamos los 26 contentos, felices con la victoria que nos significa el primer lugar”.

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¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

El combinado nacional enfocará ahora su preparación en el tercer y último compromiso de la fase regular, donde buscarán mantener la primera posición de cara a los dieciseisavos de final frente a República Checa, el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

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