¡CONFIRMADO! Keylor Navas tuvo un gesto que nadie esperaba en Pumas UNAM y las imágenes lo demuestran

Keylor Navas llegó a Pumas UNAM para ser uno de los referentes del equipo. Habiendo ganado múltiples UEFA Champions League con el Real Madrid, el portero costarricense tiene una vasta experiencia en el futbol europeo que ya ha sido transmitida dentro del vestido felino. Tras la goleada de Universidad sobre Tijuana , el guardameta ‘tico’ dejó un gesto inesperado que demuestra su jerarquía y que no pasó desapercibido en redes sociales.

El gesto que tuvo Keylor Navas que muestra su compromiso con Pumas

Mientras su equipo vencía por 3-0 a Xolos de forma parcial, Navas se mostró sumamente molesto con Pedro Vite, uno de los mediocampistas del equipo auriazul, por el penal que cometió cerca del minuto 65 de partido. Cabe destacar que Pumas se está jugando su clasificación al Play-In del Apertura 2025 , el cual se definirá el próximo fin de semana con la finalización de la primera fase de la Liga BBVA MX.

Pumas MX Keylor Navas se mostró furioso con Pedro Vite

Lo cierto es que Kevin Castañeda marcó el descuento de los Xolos y, una vez más, Keylor le reclamó al ecuatoriano por la falta inoportuna que provocó el penalti a favor de la visita. De esta manera, el ex Real Madrid se mostró muy comprometido con el equipo y sabe que todos necesitan estar concentrados los 90 minutos si quieren aspirar al Play-In y meterse entre los mejores ocho de la Liga BBVA MX.

¡Tremenda bronca de Keylor Navas!



A pesar de que Pumas le ganaba cómodamente a Xolos (3-0), Keylor Navas se mostró sumamente molesto con Pedro Vite por el penal que cometió y le reclamó una vez más cuando Kevin Castañeda lo venció desde los once pasos.



El portero tico está MUY… pic.twitter.com/oSaBkMC389 — Andre Marín (@andremarinpuig) November 3, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Lo que necesita Pumas para ingresar al Play-In del Apertura 2025

A falta de una fecha para que finalice la etapa regular del Apertura 2025, Pumas está dentro del Play-In de la Liga BBVA MX. Los Felinos se encuentran en la décima posición con 18 unidades, pero sus principales perseguidores (Santos, Atlas y Querétaro) están por debajo con 17 puntos, es decir, solo 1 de diferencia.

En este contexto, Universidad no tiene margen de error: deberá derrotar a Cruz Azul en condición de visitante el próximo sábado 8 de noviembre para asegurar su clasificación. Cualquier otro resultado le hará depender del rendimiento de sus rivales durante la Jornada 17 y, de esta manera, tendría altas probabilidades de ser eliminado del Apertura 2025.

El posible rival de Pumas en el Play-In del Apertura 2025

En estos momentos, Pumas se enfrentaría nuevamente a Xolos de Tijuana en el Play-In de la Liga BBVA MX. Los fronterizos se encuentran en la novena posición de la tabla general con 21 puntos, pero en esta ocasión, los universitarios deberían visitar La Frontera. El vencedor jugaría contra el equipo perdedor del duelo entre Juárez y Pachuca. Sin embargo, esto podría cambiar con los resultados de la Jornada 17.